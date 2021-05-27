Зрители смогут посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня

Зрители смогут посещать матчи чемпионатом мира по хоккею с 1 июня, постановил сегодня Кабинет Министров.

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Поправки правительства к эпидемиологическим мерам безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 предусматривают, что за матчами чемпионата по хоккею с трубин смогут наблюдать лица, сертификат которых подтвердит, что человек был вакцинирован от Covid-19 и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или же 22-90 дней после получения первой дозы препарата Vaxzevria и сразу после приема второй дозы вакцины Vaxzevria.

Матчи чемпионата мира по хоккею смогут посещать также лица, переболевшие коронавирусом Covid-19.

Зрители должны будут предъявить контролеру билетов персональный входной билет с именем пользователя, а также действующий документ, удостоверяющий личность, и действующий сертификат, который подтвердит факт вакцинации или того, что человек переболел коронавирусом.

Персонализированный входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность.

Зрители должны будут наблюдать за играми в защитных масках. Передвигаться по арене без защитных масок на лице будет строго запрещено.

Общее число зрителей с персонализированными входными билетами на одном матче в Arēna Rīga не должно превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре максимальное число составит 1058 человек.