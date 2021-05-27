Зрители смогут посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня
Foto: F64

Зрители смогут посещать матчи чемпионатом мира по хоккею с 1 июня, постановил сегодня Кабинет Министров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поправки правительства к эпидемиологическим мерам безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 предусматривают, что за матчами чемпионата по хоккею с трубин смогут наблюдать лица, сертификат которых подтвердит, что человек был вакцинирован от Covid-19 и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или же 22-90 дней после получения первой дозы препарата Vaxzevria и сразу после приема второй дозы вакцины Vaxzevria.

Матчи чемпионата мира по хоккею смогут посещать также лица, переболевшие коронавирусом Covid-19.

Зрители должны будут предъявить контролеру билетов персональный входной билет с именем пользователя, а также действующий документ, удостоверяющий личность, и действующий сертификат, который подтвердит факт вакцинации или того, что человек переболел коронавирусом.

Персонализированный входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность.

Зрители должны будут наблюдать за играми в защитных масках. Передвигаться по арене без защитных масок на лице будет строго запрещено.

Общее число зрителей с персонализированными входными билетами на одном матче в Arēna Rīga не должно превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре максимальное число составит 1058 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Кабинет министров сборная Латвии по хоккею Хоккей Чемпионат мира по хоккею ЧМ-2021
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий