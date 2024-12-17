С 1 января 2025 года Румыния и Болгария официально станут полноправными членами Шенгенской зоны, которая позволяет 450 миллионам граждан свободно перемещаться между странами-участницами.

Эти две страны являются членами Европейского союза (ЕС) с 2007 года, но, поскольку они не входили в зону без границ, путешественники все равно должны были предъявлять паспорта при въезде. Теперь пограничный контроль для этих двух стран будет упрощен, пишет Euronews.

Вот что нужно знать путешественникам в Румынию и Болгарию об этих изменениях.

К членству в Шенгенской зоне Румыния и Болгария шли несколько лет

Еще в 2011 году Европейская комиссия (ЕК) решила, что обе восточноевропейские страны готовы стать членами Шенгенской зоны. Но несмотря на это заявление, ни одна из них не была сразу же принята в группу.

Страны-члены ЕС, в том числе Германия и Франция, отклонили их совместную кандидатуру из-за проблем с управлением и иммиграцией, откладывая вступление в Шенген год за годом. Но постепенно противодействие ослабло.

В прошлом году Нидерланды - один из двух последних противников - сняли свое вето, и единственной страной, остававшейся в оппозиции, стала Австрия. В ноябре они сняли свое вето, освободив путь для вступления Румынии и Болгарии.

Несмотря на сопротивление Австрии вступлению Румынии и Болгарии в Шенген, в начале этого года ЕК отменила воздушные и морские проверки, предвещая грядущие большие изменения.

Нужен ли вам паспорт для въезда в Румынию и Болгарию?

Когда в новом году Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне, путешественникам станет проще посещать эти две страны. По крайней мере, в принципе.

Гражданам стран Шенгенской зоны не нужно предъявлять паспорт при перелете между странами Шенгенской зоны, но при поездке на автомобиле его все еще могут попросить.

Но хотя Румыния и Болгария станут полноправными членами Шенгенской зоны, ЕК еще не готова отменить все пограничные проверки. Будут сохранены проверки на сухопутных границах между Венгрией и Румынией и между Румынией и Болгарией "как минимум" на шесть месяцев, чтобы "предотвратить любую серьезную угрозу государственной политике и внутренней безопасности" - решение, вероятно, принято, чтобы умиротворить Австрию.

Это означает, что если вы едете на машине или прибываете на поезде или автобусе в Румынию и Болгарию, вам все равно придется иметь при себе паспорт.

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Однако путешественникам, прибывающим по воздуху или по морю из других стран Шенгенской зоны, больше не придется предъявлять паспорта по прибытии.

В какие европейские страны можно въехать без паспорта?

Путешественникам, не имеющим гражданства ЕС, следует помнить, что пребывание в Болгарии и Румынии засчитывается в срок пребывания в Шенгенской зоне, который не может превышать 90 дней в общей сложности в течение 180 дней.

Если путешественник проведет 30 дней в Болгарии или Румынии и въедет в другую страну Шенгенской зоны, например, в Грецию, эти 30 дней будут засчитаны в 90-дневный максимальный срок пребывания в Шенгенской зоне.

Превышение этого лимита может повлечь за собой наказание, включая штрафы или запрет на повторный въезд.

Сколько стран входит в Шенгенскую зону?

Последней страной, присоединившейся к Шенгенской зоне, стала Хорватия в 2022 году. Ежегодно в пределах этой зоны совершается 1,25 миллиарда поездок, а границы стран-участниц ежедневно пересекают 3,5 миллиона человек.

Сейчас, включая Румынию и Болгарию, в Шенгенскую зону входят 29 государств. 25 из них входят в ЕС, а четыре являются ассоциированными государствами Европейской ассоциации свободной торговли: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Шенгенская зона была создана в 1995 году после подписания 10 годами ранее Шенгенского соглашения между пятью странами-членами Европейского экономического сообщества: Германией, Бельгией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.

За этим последовало еще несколько соглашений, пока в 2007 году в зону свободного передвижения не были включены еще девять стран.

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