Благодаря прямому рейсу из Риги один из самых отдаленных регионов Польши — Подкарпатское воеводство и его столица Жешув — стали доступнее. Что отличает это воеводство от других? Здесь меньше реликвий королевской истории Польши, но гораздо больше природы, включая некоторые совершенно особенные "жемчужины".

Когда лучше всего ехать в Подкарпатское воеводство? В любое время, потому что зимой здесь можно, например, кататься на лыжах. Склоны ниже, чем в Закопане, но и людей меньше, и цены ниже. Жешув еще не настолько популярное туристическое направление, чтобы на самые популярные достопримечательности был ажиотаж, а в отелях — цены "высокого сезона". Май и июнь прекрасны, но середина лета может быть очень жаркой — по словам местных жителей, температура может достигать +37 градусов. Осень мягкая до октября, но с приближением зимы быстро темнеет, как и у нас.

Что касается кухни, то традиционные блюда просты, но сытны, как и повсеместная тенденция придать традиционным блюдам современный "налет". Открытием стал суп-пюре... из квашеной капусты. С фрикадельками из утиного мяса и сметаной. Очень необычно, но вкусно.

Популярный в Польше суп журек более густой, темный, с традиционным вареным яйцом и жареной белой колбасой. В польских Карпатах стоит попробовать "placki ziemnieczne" — картофельные оладьи с густым гуляшом. Конечно же, есть "pierogi" (пельмени) с различными начинками, в том числе вегетарианские. Вкусны булочки "proziak", в которых когда-то из-за бедности вместо дрожжей использовалась сода. Теперь это стильная теплая закуска, которую подают с травяным маслом и чесноком!

И если поляки говорят вам, что порции "нормальные" и рекомендуют три порции, не верьте им! После большой миски супа вы чувствуете себя сытым как удав и с трепетом ждете основного блюда, и вот оно появляется — тарелка диаметром полметра с огромной порцией. Это вам не "мишлен" с горошиной, листом салата и капелькой соуса на тарелке рядом с крошечным кусочком мяса...

Выходные в Жешуве

Что может предложить Жешув, если вы выберете самый короткий вариант — с пятницы по понедельник? С чего обычно начинается знакомство с городом? С прогулки! Но для этого нужно попасть в город из аэропорта. В Жешуве это сделать проще простого - конечная остановка поезда находится прямо возле небольшого аэропорта. Билет стоит 3,70 злотых (0,85 евро), а поездка занимает 18 минут.

Жешув имеет долгую историю. 6000 лет назад здесь было небольшое поселение между озерами и болотами. Сегодня, изучая современную карту, это кажется невероятным. Чтобы получить землю под застройку, реки и озера постепенно засыпали и осушали, и сейчас в Жешуве осталась только одна река — Вислока. Кстати, на ее берегу строится городской пляж — общественный проект, за который проголосовали горожане, а строит его муниципалитет. Его обещают закончить в этом году, и в следующем году он станет прекрасным местом для отдыха.

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