Чтобы не дать ей воскреснуть и преследовать живых, эту молодую женщину, умершую около 400 лет назад, похоронили с серпом у горла и замком на большом пальце левой ноги. Эти меры предосторожности должны были гарантировать, что девушка, известная сегодня как Зося, останется в своем последнем пристанище и не вернется, чтобы отомстить живым. Изучая ее останки, ученые постепенно раскрывают историю Зоси, сообщает CNN.

Археологи нашли скелет молодой женщины в 2022 году в небольшой деревне на севере Польши, недалеко от Быдгоща. Последние два года они работают над тем, чтобы "дать лицо" женщине, похороненной в этой безымянной могиле, и узнать больше о ее прошлом.

Оскар Нильссон из Швеции — один из ведущих мировых экспертов в своей области. После тщательного изучения останков он восстановил множество лиц, позволив нам увидеть людей из прошлого другими глазами. Это уже не безымянные, покрытые грязью и истлевшие кости или черепа с пустыми глазницами, а люди с выразительной мимикой и отпечатками, оставленными зачастую суровой жизнью. Глядя на работы Нильссона и дав волю своему воображению, можно даже пофантазировать о том, о чем думали эти люди, каков был их характер.

Используя 3D-копию черепа женщины, найденную в Польше, и информацию о ее внешности, полученную из материала ДНК, найденного в ее костях, Нильссон терпеливо накладывал слои глины поверх копии черепа, пока перед нами не предстала 17-21-летняя женщина, жившая 400 лет назад, которая смотрит на нас как живая.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !