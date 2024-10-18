Когда голод достигает своего апогея, не остается места для этических дискуссий, и каннибализм становится единственным способом выжить. Особенно в море. Так называемый корабельный каннибализм — редкое явление, но он встречался в те времена, когда плавание было очень опасным занятием с риском оказаться на мели в ледяных полях или на просторах океана без всякой помощи.

Недавно стало известно еще об одном случае, от которого пробирает до костей. Исследователи обнаружили, что во время печально известной третьей арктической экспедиции сэра Джона Франклина отчаявшиеся моряки съели своего капитана Джеймса Фицджеймса. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.

Конечно, сидя в теплой комнате с полным холодильником, легко ужаснуться тому, как можно съесть человека, но в отчаянной ситуации мораль, скорее всего, отходит на второй план, а то и на десятый.

Экспедиция под руководством сэра Джона Франклина отправилась в плавание 19 мая 1845 года на двух кораблях, HMS Terror и HMS Erebus, с командой из 129 человек из гавани Кента в Англии, чтобы исследовать и нанести на карту Северо-Западный проход — арктический морской путь, соединяющий Атлантику с Тихим океаном. Однако оба корабля вмерзли в лед (интерпретация события на заглавной картине), и вся команда погибла. Таков краткий пересказ ситуации. Длинный — трагичен и жесток.

Начало экспедиции было весьма многообещающим: в июле 1845 года два корабля достигли залива Диско в Гренландии, где остановились, а в начале зимы пересекли Баффинов залив и обогнули остров Корнуоллис. Зимой 1846/1847 годов корабли были вморожены в лед у острова Кинг-Уильям. Обломки HMS Erebus были найдены только в 2014 году в заливе Королевы Мод у полуострова Аделейда на территории современной Канады.

Более года экипаж боролся за выживание, и только в апреле 1848 года моряки покинули оба корабля. К тому моменту погибли 24 члена экипажа, включая самого сэра Франклина. Поход на континент возглавили Фрэнсис Крозье, который сменил Франклина на посту капитана HMS Terror, и Фицджеймс, капитан HMS Erebus.

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