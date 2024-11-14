Женщина, держащая на руках и пытающаяся утешить маленького ребенка в последние минуты его жизни — без сомнения, это его мать. Так долгое время думали археологи, основываясь на гипсовых слепках жертв Помпейской катастрофы, сделанных Джузеппе Фиорелли. Но самое очевидное предположение бывает обманчиво, и свежепроведенный анализ ДНК еще раз подтверждает это.

О городе Помпеи, погребенном под пеплом в результате извержения Везувия, написано немало — это одно из самых интересных исторических событий своего времени. Катастрофа позволила "заморозить" момент жизни города Римской империи. Но интерес читателей и исследователей к нему не ослабевает, и не без оснований, ведь этот уникальный археологический памятник продолжает вдохновлять и дарить новые знания. Анализ ДНК жертв извержения, только что проведенный международной группой ученых, показывает, что порой все не так, как кажется.

Первые систематические раскопки на этом месте начались в середине XVIII века, но до Джузеппе Фиорелли все попытки сохранить человеческие "следы", оставленные вулканом, были не слишком успешными. Кстати, Фиорелли родился в Неаполе, менее чем в 25 километрах от города Помпеи. Он разработал простой и эффективный метод запечатления фигур людей, погребенных под вулканическими выбросами — пеплом, лапилли, пемзы. Мягкие ткани сгнивали, превращались в пыль, оставляя только кости. Очертания человеческого тела были "зацементированы" застывшими вулканическими выбросами. Фиорелли тщательно заполнил эти пустые полости гипсом, как формы. С 1863 года таким образом было сделано 104 гипсовых слепка. Изображения, застывшие в различных позах агонии, одновременно ужасают и завораживают.

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