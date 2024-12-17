В понедельник вечером в Литве сильный ветер, похожий на Гринча, пронесся по стране и уничтожил рождественские украшения. Как сообщает Delfi.lt, люди из разных уголков Литвы делятся печальными фотографиями поваленных главных рождественских елок своих городов.

Сильный ветер повалил елку в Гаргждай. "Печально, но елка не выстояла перед сильным ветром. Стараемся как можно скорее украсить площадь", – написали представители муниципалитета Клайпедского района.

Ветер повалил также елки в Мажейкяй, Шилале, Расейняй и Алитусе. Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис поделился жуткой картиной: "Не Гринч, на этот раз ветер пытается украсть Рождество. Когда ветер успокоится, примемся за работу".

Не менее печальная картина и в Расейняй. А по данным Elta, в Клайпеде ветер сорвал украшения на перекрестке ул. Липку и Прамонес. 9-метровая гирлянда упала на проезжую часть.

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