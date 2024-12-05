С 29 ноября на Домской площади в Старой Риге работает ежегодный Рождественский рынок, приглашающий насладиться праздничной атмосферой и приобрести подарки к праздникам. Мы изучили цены и подсчитал, во сколько обойдется латвийской семье с детьми время, проведенное на рынке. Мы также подсчитали, сколько денег может оставить на рынке турист.
Стоимость пиршества
Если семья — двое родителей с двумя детьми — решила отправиться на Рождественский рынок в Старую Ригу, чтобы получить ощущение праздника, то, скорее всего, им придется потратить несколько десятков евро.
Например, гирос из курицы-гриль с картофелем и квашеной капустой обойдется в 12 евро на человека. Столько же стоят охотничьи колбаски с картофелем и квашеной капустой. Эти блюда могут выбрать мама и папа. В другом киоске дети могут соблазниться вафлями с пузырьками, которые стоят 7 евро за штуку.
Из напитков маме может понравиться глинтвейн по 5 евро за штуку, папе — горячее пиво по 6 евро, а детям — безалкогольный чай с лавандой и брусникой (по 5 евро).
В совокупности семейное пиршество обойдется в 59 евро.
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