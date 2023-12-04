В воскресенье, в Первый адвент, на площади Герцога Екаба жители и гости Елгавы зажгли большую рождественскую елку. В центре города можно было насладиться сказочными персонажами, праздничной ярмаркой и живой музыкой в исполнении группы Sunny Groove Dixie и солистки Марты Монты Зудини.

В 17:30 маленьких елгавчан и гостей Елгавы пригласили помочь сказочным персонажам и председателю Елгавской думы Андрису Равиньшу вместе зажечь большую городскую елку. Также состоялась традиционная праздничная ярмарка. Домашние производители и ремесленники предлагали свечи, рождественские венки, елочные украшения, различные вязаные изделия, горячие напитки, пряники и другие деликатесы.

Нынешняя елгавская елка высотой 18 метров состоит из более чем 30 деревьев меньшего размера. Украшения включают в себя жемчужные, золотые и коричневые шары, а также теплые белые светодиодные гирлянды. Елку освещают четыре прожектора.

На площади Герцога Екаба в кронах деревьев светятся световые завесы, а также освещены три арки с мотивами падающих звезд, которые образуют световую аллею с видом на городскую елку.

В этом году в парке Райна горожан радует новый декор — спиральный фонтан из светодиодных лампочек и четырех светодиодных декораций, подвешенных на ветвях деревьев над пешеходной дорожкой вдоль здания на улице Паста, 32.

На пешеходной аллее улицы Дриксас уже установлены гирлянды, но в преддверии Рождества там также будет установлена традиционная елка, которая в этом году будет дополнена новыми элементами декора — ромбовидными украшениями с эффектом серебряного зеркала. Также планируются три интерактивные визуальные проекции на тротуаре.

Между тем на бульваре Яниса Чаксте висят гирлянды на деревьях, а участок улицы Сатиксмес, от улицы Ганибу до улицы Трактористу, украшен светодиодными гирляндами. В Привокзальном парке и на фонарных столбах на улице Вецпилсетас размещены фонари разного размера со сверкающими снежинками, а на фонарных столбах на Литовском шоссе, от улицы Савенибас до улицы Платонес, светятся гирлянды из лампочек.

На улице Ригас на пересечении с улицей Пернавас в кронах деревьев сияют световые шары, на улице Лиелая, от бульвара Яниса Чаксте до улицы Дамбья, а также на мосту через Лиелупе и Дриксу фонари украшены светодиодными декорациями. Остров Паста и улица Рупниецибас будут освещены украшениями на фонарных столбах.

Декорации, гирлянды и световые объекты установят и в других частях города.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram