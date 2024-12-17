Париж и Берлин скоро станут немного ближе. Спустя год после того, как на рельсы вышел его ночной аналог, долгожданный дневной высокоскоростной поезд, соединяющий Париж и Берлин, готов к запуску.

Новый маршрут обещает более быстрые, прямые и ежедневные поездки между двумя оживленными столицами, причем по конкурентоспособной цене.

Сколько времени займет поездка на новом поезде?

В настоящее время дневной рейс между Парижем и Берлином осуществляется с пересадкой и обычно занимает от девяти до 10,5 часов. Ночной поезд ÖBB Nightjet между двумя столицами проводит в пути около 13 часов 15 минут и отправляется только три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Это ночное сообщение также было приостановлено всего через восемь месяцев после его запуска из-за масштабных работ на железной дороге. Маршрут возобновил работу в начале ноября, примерно через три месяца после приостановки.

Новый прямой поезд будет ходить ежедневно и проводить в пути около восьми часов, отправляясь с парижского вокзала Гар де л'Эст в 9.55 утра и прибывая в Берлин Хауптбанхоф в 6.03 вечера. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11.54 утра и прибывать в 7.55 вечера, пишет Euronews.

По словам железнодорожных операторов, это первое сообщение между двумя столицами "из центра города в центр".

Сколько будет стоить новый поезд и где он будет останавливаться?

Новый высокоскоростной поезд ICE отправится в путь как раз к Рождеству. По пути он будет останавливаться в Страсбурге, Карлсруэ и Франкфурте. Билеты уже поступили в продажу по цене от 59 евро в одну сторону.

"Создание такого сообщения способствует достижению общей цели наших двух стран: продвижению безуглеродной мобильности", - написал в своем твиттере управляющий директор TGV-Intercités Ален Кракович после объявления о новом сервисе в сентябре.

"По сравнению с самолетом, путешествие на поезде между Берлином и Парижем приводит к выбросу лишь одной сотой части CO2", - добавил он.

Deutsche Bahn планирует сделать поезда более надежными

Репутация Германии как страны, отличающейся пунктуальностью, в последние годы не распространяется на ее поезда. По данным DB, в 2022 и 2023 годах более трети поездов дальнего следования задерживались.

Основными причинами задержек были краткосрочные строительные работы, ремонт рельсов, забастовки персонала и экстремальные погодные условия.

Оператор надеется улучшить ситуацию в следующем году, в том числе за счет увеличения числа поездов дальнего следования с меньшим количеством остановок.

С октября компания также разрешила пассажирам предварительно бронировать билеты на 12 месяцев вперед, по сравнению с нынешними шестью.

По мере совершенствования инфраструктуры DB надеется, что в течение следующих двух лет задержки постепенно уменьшатся.

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