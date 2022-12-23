Первая гора, на которую я поднялась, — это высочайшая вершина Испании и один из крупнейших вулканов в мире — Тейде. Она была первая, потому что в Татрах я поднималась наверх по канатной дороге и даже на Гайзинькалнсе, стыдно признаться, я не была.

Национальный парк Тейде — это популярное туристическое направление на архипелаге Канарских островов. Кстати, здесь снималось несколько известных фильмов, в том числе сцены из "Звездных войн". Подняться на самый верх теоретически не так уж сложно, ведь это можно сделать и на фуникулере. Правда, есть одно "но": чтобы попасть на вершину, нужно получить специальное разрешение, которые выдают только 200 людям в день. Это дневной лимит туристов на горе по соображениям безопасности. В итоге разрешения можно ждать месяцами.

Впрочем, никто не мешает вам подняться на гору ночью, это тоже вполне законно. В туристическом центре нам сказали, что такой вариант чаще всего выбирают местные жители. Если дойти до вершины к восьми часам утра, то можно встретить восход солнца.

О чем нужно знать перед восхождением



Неудивительно, что в Национальном парке Тейде часто снимают фантастическое кино. Он действительно похож на Луну или на какую-то другую планету. Во время нашего восьмичасового восхождения единственными живыми существами, кроме людей, были испуганная мышь и один паук.

На восхождение согласились пятеро человек, включая меня. Мы начали день, встретившись в холле отеля в два часа ночи. Ближе к трем мы начали свой путь на вершину вулкана и около половины девятого утра мы встретили рассвет на высоте 3715 метров над уровнем моря, где выпили наш главный напиток — местный кактусовый ликер.