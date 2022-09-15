

Небоскреб за небоскребом, чистая и благоустроенная городская среда, теплые и отзывчивые люди – так можно кратко охарактеризовать Канаду, из которой недавно вернулась Санда Чамане. Проведя месяц в путешествии по Соединенным Штатам и Канаде, она заметила разные сходства и различия между этими странами, но самое главное, в Канаде она чувствовала себя как дома и в безопасности. Несмотря на то, что это место находится так далеко, Санда хотела бы туда вернуться.



Санда отправилась в путешествие не одна — это было совместное приключение двух семей. Поскольку в обеих семьях есть дети, необходимо было включить мероприятия, которые были бы интересны и им. Куда бы они ни приезжали, плавание было приоритетом, поэтому жилье в Канаде они снимали недалеко от города и водоемов.

В Канаде они провели девять дней — из Бостона на арендованной машине отправились в Квебек, затем в Монреаль, Оттаву и, прежде чем отправиться обратно в Америку, посетили Торонто, который Санда выделяет как свой любимый канадский город.

Первые впечатления Санды — при въезде в Канаду из Америки все кажется ярче, гористее, зеленее и куда ни глянь, везде кукурузные поля. "Мы слышали, что многие канадцы живут недалеко от американской границы, и это правда, потому что вдоль границы было много крупных ферм и хозяйств", — кратко описывает Санда.

Квебек — европейская атмосфера и обилие озер

Первой остановкой в ​​Канаде стал Квебек, крупнейшая канадская провинция, богатая реками, озерами и горами.

"Мы ехали в Квебек по красивой, извилистой дороге вдоль реки, кукурузных полей и частных вилл. Все настолько упорядочено и идеально подстрижено, что выглядит очень опрятно. Дорога до Квебека была очень приятной, все время хотелось смотреть на пейзажи, — говорит Санда. — Меня удивило, что Квебек — это почти Франция: вывески, знаки и все остальное на французском языке. Здесь все говорили только по-французски. Интересная вещь, которую мы узнали — Квебек занимает второе место после самой Франции как место, где проживает больше всего франкоговорящих людей".

"Квебек не слишком американский или канадский, здесь было немного знакомой нам атмосферы, характерной для Франции и Италии, которые я так люблю. Для меня этот город был как облегчение после больших небоскребов Америки. В сердце сразу разлилось тепло, потому что все нам ближе и более европейское — парки, мощеные улочки, художественные салоны на каждом углу, замки, все украшено и кажется таким милым, художественным. Квебек красивый старинный город-крепость, здесь много ворот, мостов и арок. Почти на каждой ступеньке стоят пушки, по которым так любили лазить дети. Везде очень ухоженная территория, и таблички, информирующие о том, что вокруг гуляют дикие животные — лоси, бобры, белки. В Канаде очень живая природа — из леса выходит много всяких зверей. У каждого дома висит флаг. Одно из самых ярких моих впечатлений: канадцы — патриоты, они гордятся своей страной. Мне нравилось ощущать этот патриотизм".