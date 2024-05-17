Михаил Мишустин во второй раз возглавил российское правительство. Пока Владимир Путин встречается Си Цзиньпином в Китае, Мишустин фактически возглавляет страну. Это знак высокого доверия со стороны российского лидера. По конституции Михаил Мишустин - официальный преемник Владимира Путина в том случае, если с ним что-то случится. Кто же этот человек, которого приближенные Путина называют "Мишустиком", как бы намекая на его безобидность? Почему Владимир Путин доверяет ему второй по значению пост в стране вот уже второй раз подряд?

Михаил Мишустин во второй раз возглавил российское правительство. Пока Владимир Путин встречается Си Цзиньпином в Китае, Мишустин фактически возглавляет страну. Это знак высокого доверия со стороны российского лидера. По конституции Михаил Мишустин - официальный преемник Владимира Путина в том случае, если с ним что-то случится. Кто же этот человек, которого приближенные Путина называют "Мишустиком", как бы намекая на его безобидность? Почему Владимир Путин доверяет ему второй по значению пост в стране вот уже второй раз подряд?

16 мая, в тот самый день, когда Владимир Путин встречался с председателем КНР, премьер-министр РФ Мишустин встретился с куда менее значимым гостем - главой Росимущества Вадимом Яковенко. Этот незаметный чиновник управляет всем государственным имуществом РФ. Говорили о развитии туризма в северокавказской республике Адыгея - туда планируется вложить 35 млрд рублей (354 млн евро) бюджетных средств. Адыгея - один из самых бедных российских регионов. Для ее жителей это большие деньги. Медианный доход в этой республике в прошлом году составил всего 31,854 рублей (322 евро).

Второй после Путина

Это лишь небольшой пример того, чем занимается глава российского правительства во время войны с Украиной. 2 мая, как раз перед началом процедуры его переназначения, он провел заседание правительства на тему запуска третьего этапа модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Говорили там о Концепции развития автомобильного туризма, об итогах Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды и ни слова о войне.

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