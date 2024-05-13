Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова ростом расходов на оборону (до 109 млрд евро) и добавил: "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

"Это назначение по принципу личной преданности. Белоусов понятен Путину, у него хорошее досье, - объясняет Delfi российский экономист в изгнании, доктор Игорь Липсиц, один из основателей московской Высшей школы экономики. - Оно означает, что никаких других людей у Путина уже не осталось. Этот человек в армии ничего не понимает, он никогда не служил, эта сфера чужда для него, и он для нее чужд".