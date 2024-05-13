Фото: AFP/Scanpix/LETA

Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу (на фото), возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова ростом расходов на оборону (до 109 млрд евро) и добавил: "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

"Это назначение по принципу личной преданности. Белоусов понятен Путину, у него хорошее досье, - объясняет Delfi российский экономист в изгнании, доктор Игорь Липсиц, один из основателей московской Высшей школы экономики. - Оно означает, что никаких других людей у Путина уже не осталось. Этот человек в армии ничего не понимает, он никогда не служил, эта сфера чужда для него, и он для нее чужд".

Отметим, что с 2001 года российское Министерство обороны не возглавляли выходцы из армии.

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