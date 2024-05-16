Foto: IMAGO/SNA/Scanpix/LETA

Поздно вечером во вторник, 14 мая, Владимир Путин утвердил состав нового российского правительства. Родственник Путина Сергей Цивилев получил должность министра энергетики, а сын Юрия Ковальчука, одного из приближенных к Путину олигархов, Борис Ковальчук станет председателем Счетной палаты. Все сельское хозяйство, экологию, вопросы использования недр и землепользования будет контролировать сын некогда всесильного Николая Патрушева - Дмитрий. Однако на самом деле произошло усиление не олигархов, а премьера - Михаила Мишустина.

Поздно вечером во вторник, 14 мая, Владимир Путин утвердил состав нового российского правительства. Родственник Путина Сергей Цивилев получил должность министра энергетики, а сын Юрия Ковальчука, одного из приближенных к Путину олигархов, Борис Ковальчук станет председателем Счетной палаты. Все сельское хозяйство, экологию, вопросы использования недр и землепользования будет контролировать сын некогда всесильного Николая Патрушева - Дмитрий. Однако на самом деле произошло усиление не олигархов, а премьера - Михаила Мишустина.

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