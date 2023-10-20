Достигли ли Россия и Украина тупика в военном противостоянии? Сколько еще может продлиться война? Представляет ли Россия угрозу Латвии? Чем опасно обострение на Ближнем Востоке? Является ли Россия частью Европы? Чем опасна усталость Запада от войны? Об этом и многом другом Delfi поговорил с ведущим британским экспертом по России, доктором наук Марком Галеотти. Он примет участие в экспертной панели под названием "Российский неоимпериализм: внутри- и внешнеполитические последствия" открывшейся сегодня Рижской конференции.

Доктор Марк Галеотти — британский историк, преподаватель и писатель. Он автор более чем десятка книг о России, российских спецслужбах, армии и криминалитете. В прошлом году вышла его очередная книга — "Войны Путина — от Чечни до Украины". Галеотти — почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (UCL), старший научный сотрудник Королевского Института объединенных служб (RUSI) и ассоциированный научный сотрудник по евроатлантической геополитике британского аналитического центра "Совет по геостратегии".

- Достигли ли Россия и Украина тупика в своем противостоянии?

- Любые противостояния состоят из статичных и динамичных периодов. Мы находимся в странной ситуации, когда Украина находится в выигрышной позиции, но от победы любого рода ее отделяет довольно большой путь. Но весной Украина будет в гораздо более удачной позиции для продолжения контрнаступления. Прогресс есть, несмотря на то, что линия фронта сильно не двигается. Термин "тупик" мне не нравится. Но я признаю, что это будет длительный конфликт и мы должны это принять.

Мы привыкли к тому, что войны — это такие быстрые внезапные явления. Но это не то, что происходит сейчас.

- Что вы имеете в виду под словами "долгий конфликт"? Николай Капитоненко из Киевского института международных отношений полагает, например, что он может продолжаться 10-12 лет…

- Это маловероятно. Если в течение примерно половины того срока, о котором говорил ваш собеседник, Россия и Украина потеряют способность проводить сколько-нибудь значительные наступательные операции, конфликт может быть заморожен по сценарию, близкому к корейскому.

Этот конфликт будет разделен на несколько стадий. Можно предположить, что в следующем году Россия потеряет наземный коридор в Крым, будет частично или даже полностью изгнана из Донбасса и окажется в гораздо более слабой военной позиции.

Но даже освобождение всей украинской территории не означает победы в этой войне. Линия фронта просто будет проходить по государственной границе. Конфликт продолжится. У России останется возможность восстановить свои силы. Она не потеряет способности запускать ракеты в украинские города.

Если говорить о мирном урегулировании между Россией и Украиной, Россией и Западом — это может занять много времени. Трудно предполагать достижение такого мира, пока Путин будет у власти. Но окончание боевых действий на территории Украины мы можем увидеть в течение ближайших двух-трех лет.

- Российская армия более чем за полтора года войны ценой жестоких потерь и страшных разрушений захватила не очень большую часть территории Украины, и на этом все. На русском есть такая поговорка: "Нас пугают, а нам не страшно". Не кажется ли вам, что Путин перестал пугать Запад?

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