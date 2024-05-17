Утром 11 мая в Ярвамаа, где в тот день на аэродром Нурмси высаживались 250 британских и американских парашютистов, дул сильный ветер. Об этом пишет издание Maaleht.

Утром 11 мая в Ярвамаа, где в тот день на аэродром Нурмси высаживались 250 британских и американских парашютистов, дул сильный ветер. Об этом пишет издание Maaleht.

Днем ранее воздушный десант отменили из-за слишком пасмурной погоды - облака опустились так низко, что находились на высоте 100 метров от земли. На следующий день союзники решили не обращать внимания на сильный ветер, и около восьми часов утра из Таллиннского аэропорта в воздух поднялись три транспортных самолета Boeing C17.

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