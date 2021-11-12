Быстро погулять и домой: Топ-6 коротких, но очень красивых природных троп в Латвии

Чем ближе зима, тем меньше погода располагает к длинным прогулкам. Но гулять надо: дышать свежим воздухом, наслаждаться природой… Не все же время дома сидеть. Природных троп в Латвии много – длинных и не очень, простых и требующих трекинговую обувь, широких и тех, на которых местами придется пробираться сквозь кустарник. Из всего этого множества Тургид выбрал для вас шесть не очень больших троп, на которых можно совершить небольшую прогулку, а потом с чистой совестью пойти пить чай с малиновым вареньем.

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Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене



Болотная тропа в Андрупене начинается за воротами музея "Андрупенский сельский двор" (Andrupenes laukusēta). Она предлагает всем желающим прогулку на свежем воздухе и осмотр окрестностей. Сама тропа не слишком длинная – всего 750 метров – но ее обязательно стоит посетить, если вы поклонник такого рода прогулок.

Тропа ведет от подножья холма, где в углублении образовалось высокое или моховое болото. Мостки приведут вас к болотной равнине, заросшей низкими соснами. Здесь своим запахом легко одурманивает болотный багульник.

Foto: Ilze Luīze Pauliņa

Прогуливаясь по тропе, вы сможете познакомиться с растительностью болота, большинство из которой составляют растения, которые могут обходиться без минеральных веществ – сфагнум, клюква, влагалищная пушица, вереск, водяника и другие.

Дополнительно прочитать про тропу и посмотреть на фотографии можно ЗДЕСЬ.



