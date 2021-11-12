1 6
Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу
Быстро погулять и домой: Топ-6 коротких, но очень красивых природных троп в Латвии
Foto: Ainars Gaidis

Чем ближе зима, тем меньше погода располагает к длинным прогулкам. Но гулять надо: дышать свежим воздухом, наслаждаться природой… Не все же время дома сидеть. Природных троп в Латвии много – длинных и не очень, простых и требующих трекинговую обувь, широких и тех, на которых местами придется пробираться сквозь кустарник. Из всего этого множества Тургид выбрал для вас шесть не очень больших троп, на которых можно совершить небольшую прогулку, а потом с чистой совестью пойти пить чай с малиновым вареньем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене


Болотная тропа в Андрупене начинается за воротами музея "Андрупенский сельский двор" (Andrupenes laukusēta). Она предлагает всем желающим прогулку на свежем воздухе и осмотр окрестностей. Сама тропа не слишком длинная – всего 750 метров – но ее обязательно стоит посетить, если вы поклонник такого рода прогулок.

Тропа ведет от подножья холма, где в углублении образовалось высокое или моховое болото. Мостки приведут вас к болотной равнине, заросшей низкими соснами. Здесь своим запахом легко одурманивает болотный багульник.

Быстро погулять и домой: Топ-6 коротких, но очень красивых природных троп в Латвии
Foto: Ilze Luīze Pauliņa

Прогуливаясь по тропе, вы сможете познакомиться с растительностью болота, большинство из которой составляют растения, которые могут обходиться без минеральных веществ – сфагнум, клюква, влагалищная пушица, вереск, водяника и другие.

  • Дополнительно прочитать про тропу и посмотреть на фотографии можно ЗДЕСЬ.



Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 6
Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Активный отдых Земгале Курземе Латгалия Реки и озера
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле