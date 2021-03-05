Несмотря на то, что Covid-19 нанес удар по многим отраслям, сильнее всего распространение вируса сказалось на работе гостиниц. Если раньше они принимали местных и зарубежных туристов, теперь им остается только снижать цены в надежде привлечь латвийских путешественников. Гостиницы пытаются свести концы с концами и дожить до начала туристического сезона.

Новая реальность

"На данный момент ситуация в гостиничной сфере критическая. В работающих гостиницах очень низкий процент заполняемости — около пяти процентов, что не покрывает расходы на обхозяйствование", — говорит исполнительный директор Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии Санта Грайксте.

По ее словам, во время второй волны Covid-19 ситуация оказалась сложнее, потому что нужно оплачивать счета — отопление, налоги, высокий налог на недвижимость в Риге. И при этом нет ни единого способа покрыть эти расходы и привлечь постояльцев. "На данный момент запрещены спа-услуги, запрещены мероприятия и услуги ресторанов, в связи с этим гостиницам практически невозможно привлечь клиентов. У гостиниц уже разработаны свои протоколы безопасности, предусмотрена регистрация гостей, регулирование потока клиентов, дополнительные меры дезинфекции, однако Министерство здравоохранения не доверяет и пока что не позволяет предоставлять эти услуги, что делает ситуацию еще более сложной. В загородных гостиницах ситуация оптимистичнее. Во вторую волну Covid-19 с запозданием и с ограничениями, но все-таки доступны механизмы поддержки", — говорит Грайксте.

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