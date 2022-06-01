ФОТО. 12-километровый маршрут к невероятной скальной стене Личу-Ланьгю и утесу Гривини

В Латвии довольно много интересных природных троп. И столь же много любителей пройтись по ним. Эдгарс Плешс – один из них. Совсем недавно он рассказывал Тургиду о 17-километровом маршруте возле Царникавы, а теперь решил познакомить с маршрутом в окрестностях Лиепы (Цесисский край). Во время прогулки по нему вы увидите одну из самых красивых в Латвии скал – Личу-Ланьгю, а также малоизвестный, но довольно симпатичный утес Гривини.
Для того, чтобы добраться из Риги до небольшого поселка Лиепа, вам придется преодолеть примерно 100 километров или полтора часа на машине/два часа на поезде, и вы попадете в начало маршрута. Отправная точка находится недалеко от железнодорожного вокзала Лоде и железнодорожного переезда, до которого также можно добраться на машине.
Маршрут
Маршрут средней сложности, очень живописный, с разнообразными скалами и обрывами. Он начинается у карьера Лоде, где добывают глину. Сейчас ее добычей и переработкой занимается компания Lode, выпускающая разные виды кирпичей, в том числе для отделки, печей и т.д. Затем маршрут ведет к Гауе, где можно насладиться видами живописных скал Личу-Ланьгю.
После того, как вы внимательно рассмотрите Личю-Ланьгю, вам придется пройти несколько километров к утесу Гривини – к счастью, идти придется через красивый лес. После этого отправляйтесь к зоне отдыха Гривини для чего вам придется пересечь одноименную речку (Гривиньупите). Летом ее можно будет просто перейти, разувшись, а в другое время года – воспользоваться перекинутыми через нее бревнами. Это не опасно, так как речка не быстрая и не глубокая. А потом можно будет перекусить на базе отдыха Гривини.
После обеденного перерыва и небольшого отдыха, отправляйтесь дальше мимо мельницы Гривини и наслаждайтесь видами латвийской природы. Эта часть маршрута также является частью пути Камино в Латвии. Как только окажетесь в лесу – идите через него к карьеру Лоде и дальше к началу пути.
Глиняный карьер Лоде
Расположен между поселком Лиепа и древней долиной Гауи. Лодское месторождение глины было открыто в 1953 году геологом Янисом Слейнисом. Десятью годами позже началась добыча глины в промышленных масштабах – этот материал использовали в производстве кирпичей. Внимание всего мира Лодский глиняный карьер завоевал в 1970 году, когда геолог Висвалдис Куршс открыл хорошо сохранившиеся окаменелости верхнедевонской панцирной рыбы и ворсистоплавниковой рыбы. Еще нигде не найдены столь хорошо сохранившиеся ископаемые останки этих рыб, часть которых можно увидеть в экспозиции и фондах Латвийского музея природы. В наши дни добычей и переработкой глины занимается предприятие Lode, которое производит отделочный кирпич, кирпич для печей, дымоходов и строительства, а также другие изделия. Место нахождения лодской панцирной рыбы является охраняемым памятником природы.
Древняя долина Гауи
Одна из самых впечатляющих форм рельефа Балтийского моря, для защиты и сохранения которой создан Национальный парк Гауя. Около Сигулды древняя долина достигает максимальной глубины - 85 метров и имеет ширину около одного километра, а у скал Личу-Ланьгю ее ширина составляет около 0,6–0,7 километра. Одной из природно-ландшафтных ценностей и туристических достопримечательностей берегов Гауи и ее притоков являются обнажения песчаников девонского периода, которые здесь называют утесами. Скалы Личу-Ланьгю являются одним из крупнейших обнажений песчаника в долине.
Скалы Личу-Ланьгю
Скалы Личу-Ланьгю – это обрыв песчаника длиной примерно в километр на левом берегу долины Гауи. Ее не видно с реки, тем не менее она находится очень близко. Максимальная высота скалы – примерно 30 м.
У подножья скалы Личу-Ланьгю находятся истоки примерно 20 родников, в результате воздействия которых образовались пещеры и ниши разного размера и длины. Большая пещера Ланьгю, которая находится в южной части скалы, длиннее (48 м) и из нее бьет сильный ключ. В 50 м на север от указанной пещеры находится Средняя пещера Ланьгю (общей протяженностью 30 м), а еще в 50 метрах на север – Малая пещера Ланьгю (4,2 м). В северной части скалы Личу-Ланьгю обнаружена большая пещера, которая появилась в результате воздействия сильного ключа, передняя часть которой после обрушения потолка превратилась в своеобразное ущелье с 8-метровыми вертикальными стенами. По бокам ущелья образовалась своеобразная пещера с 3 ходами. Всего в скале Личу-Ланьгю есть восемь больших источников и девять пещер и ниш.
Утес Гривини
Памятник природы состоит из обнажений песчаника гауйской свиты среднего девона на склонах древней долины Гауи и на левом берегу реки Гривиьупите. Общая длина обнажения составляет 515 метров, но главное, самое большое обнажение посреди памятника природы впечатляет: его длина составляет 50 метров, а максимальная высота – 15 метров. В основном обнажении также есть небольшая пещера шириной 0,2 метра, высотой 0,4 метра и глубиной не менее двух метров.
Краткая информация о маршруте
Местонахождение: Лиепа, Цесисский край (около 100 км от центра Риги)
Как добраться: на машине или общественном транспорте (поезд до Лоди)
Длина: 12,5 км (круговой).
P.S. Стоит также посетить аркаду Лиела Эллите, которая находится в Лиепе, в километре от начальной точки маршрута.
Покрытие: лесные тропы, песок, грунтовые дороги
Сложность: умеренно сложная
Примечания: Этот маршрут средней сложности, с небольшими перепадами высот. Определенно рекомендуется всем, кто хочет увидеть красоту скал Личу-Ланьгю. Ходить по маршруту можно в любое время года, но зимой это будет немного сложнее сделать. Маршрут был запущен 15 мая 2022 года.
С другими приключениями Эдгарса Плешса вы можете познакомиться в его блоге Travelfree.lv.