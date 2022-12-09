ФОТО. Елки, снеговики и Парк света: Юрмала принарядилась к Рождеству и Новому году

Латвийские города продолжают наряжаться к предстоящим праздникам. В Юрмале на улице Йомас зажглась главная елка города, украшены деревья и в других частях города. А в Дзинтарском лесопарке, как и каждый год, появились световые скульптуры, а сам парк подсветили тысячи лампочек.

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В этом году главную елку города украсили в начале популярной у жителей и гостей Юрмалы улицы Йомас, рядом с автостоянкой в Майори. Рождественская елка высотой около двенадцати метров состоит из десятков елочек меньшего размера, а в качестве украшений использованы стилизованные латышские узоры на ветвях и у основания елки. Лампочками украшены и расположенные по соседству деревья.

Foto: Artis Veigurs

Праздничными украшениями сияет и лесопарк Дзинтари. В сумерках он превращается в Парк света, в котором детей ждут встречи с лесными обитателям, сделанными из LED-лампочек, а остальных – множество светящихся арок и украшенных светящимися гирляндами деревьев. Самым большим украшением является парковый мостик в виде морской волны. Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00; праздничные огни в парке включаются в сумерках.

Праздничное настроение в городе дополняется праздничным освещением на улицах и мостах – стилизованными под латышские узоры, а также елочными украшениями в нескольких частях города. Например, почти два километра улицы Йомас украшены световыми декорациями на фонарных столбах. В Каугурском парке на "зимовку" прибыла семья снеговиков, а возле Дома культуры в Каугури установили рождественские ясли. Помимо улицы Йомас, городские елки в Юрмале также установлены в сквере в Дубулты, в Дубултском квартале культуры, в Каугурском парке и в Каугури около Дома культуры.