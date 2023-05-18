ФОТО. Прогулка выходного дня: Знаменитая Белая дюна и Тропа солнечного заката в Саулкрасты

К выходным нам вновь обещают потепление и отличную погоду, а, значит, самое время выбраться из города на природу, подышать свежим морским воздухом и размять ноги. Одно из лучших мест, где это можно сделать – Саулкрасты с его Белой дюной и тропой солнечного заката, которая начинается от дюны и идет вдоль берега моря.

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Белая дюна в Саулкрасты образовалась из пляжного песка, нанесенного сюда ветром в конце существования Литоринового моря примерно 4-5 тысяч лет назад.

В XVII–XIX веках, когда во многих местах на латвийском побережье вырубали леса, покрывающие береговые дюны, в южной части города Саулкрасты также началось движение песка. Старые дюны превратились в большие насыпи, и образовалась относительно высокая гряда дюн, включая и верхнюю часть Белой дюны.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Благодаря своим размерам – 18 метров в высоту – эта белая насыпь служила ориентиром для местных рыбаков. Свое название дюна получила благодаря слоям затвердевшего белого песка, который внешне напоминает песчаник.

Сейчас окрестности дюны благоустроены, склоны укреплены и прогуляться по ней можно без опаски. А заодно и полюбоваться на море, устье реки Инчупе и широкий пляж.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Вдоль дороги, ведущей к Белой дюне, растут т. н. "екатерининские липы", которые, согласно легенде, сажала сама российская императрица Екатерина II, непродолжительное время отдыхавшая на взморье в Пабажи в далеком 1764 году.

Но мы приехали сюда не просто для того, чтобы посмотреть на гигантские липы и Белую дюну – но и прогуляться по тропе солнечного заката, которая начинается от смотровой площадки на вершине дюны.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Протяженность тропы около четырех километров – от дюны до центра Саулкрасты. Но если вам и этого мало, то можно пойти дальше, до Звейниекциемса, и тогда ваш маршрут составит примерно 11 километров. Кстати, что делать в Звейниекциемсе – мы совсем недавно рассказывали.

В начале и конце тропы есть пешеходные мостики и разметка, а средняя часть тропы представляет собой обычную лесную тропу вдоль пляжа. По дороге вам встретятся вековые деревья, несколько мест для отдыха; информационные стенды, рассказывающие историю леса и дюны; небольшая детская площадка; труба, при помощи которой можно послушать звуки моря; река Петерупе, Солнечный мост и многое другое.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Тропа солнечного заката подходит как для любителей длинных пеших прогулок, так и для желающих покататься на велосипеде или погулять с собакой. Что же касается семей с маленькими детьми, то надо учесть, что с коляской по тропе можно пройти лишь небольшой кусочек – там, где уложены деревянные мостки и нет серьезных подъемов и спусков.

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Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Около Белой дюны есть платная стоянка для машин, но если вы не очень хотите тратиться, то приезжайте сюда пораньше и оставляйте машину около дороги. Что же касается обуви, то по деревянным мосткам можно ходить в чем угодно, но в тот момент, когда тропа превращается в обычную лесную тропинку, на ногах лучше иметь кроссовки или хайкинговые ботинки.