ФОТО. Руины Кокнесского замка, одного из самых крупных и важных средневековых замков Латвии

Кокнесе может показаться очень маленький и незначительной точкой на карте Латвии, но под этой точкой скрывается целый мир, в котором есть много интересного.

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Кокнесский замок находится рядом с устьем реки Персе, где она впадает в Даугаву. Как пишет портал visitkoknese.lv, Кокнесский замок был одним из самых больших и значимых средневековых замков на территории. Строительство каменных стен замка архиепископа Рижского было начато в 1209 году, и за короткое время был возведён огромный замок с передним замком, а также укреплённый город Кокнесе рядом с ним. Кокнесский замок был заброшен после мощного подрыва западной башни в 1701 году, где до наших дней сохранились внушительные развалины.

После наполения водохранилища Плявиньской ГЭС, вода достигла основания замка. Здесь также расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках в руинах.

В прошлом же году привлеченное финансирование позволило провести самые масштабные на сегодняшний день работы по консервации замка. В ходе проекта были усилены каменные конструкции Северного корпуса на берегу реки. Поверхность стен усилена дерном, который впитывает воду, предотвращая повреждение стен дождем. В центре двора было обнажено место исторического колодца (именно там, согласно проведенным исследованиям, он находился).

В подвальной части развалин замка устроено первое выставочное помещение - камера пыток, крыша которой выполнена в виде смотровой площадки. В камере пыток посетители могут увидеть и узнать о различных средневековых орудиях пыток.

Развалины Кокнесского замка можно посещать ежедневно с 9.00 до 19.00. Вход для взрослых - 1,80 евро, для школьников, студентов, пенсионеров (при предъявлении сертификата) - 1,30 евро, двое и более детей) - 5 евро. Бесплатный вход для детей дошкольного возраста и инвалидов. Также есть возможность заказать тур. Больше информации здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.