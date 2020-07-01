ФОТО, ВИДЕО. Для посетителей впервые открылась южная башня Цесисского замка

В Цесисском замке для посетителей открылась Южная башня. Башня, когда-то известная как Длинный Герман, является одним из самых значительных примеров средневековой военной архитектуры в Прибалтике.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Восстановление башни началось еще в 1930-х годах, но начатую работу прервала Вторая мировая война. Последующие усилия по восстановлению Длинного Германа до такой степени, чтобы ее могли осматривать посетители замка, также оказались бесплодными. Последние два года в башне велись реставрационные работы, которые, наконец, позволили открыть башню для посетителей.

В башне также открыта мультимедийная выставка "Жизнь на пороховой бочке", которая рассказывает о 500-летнем прошлом, когда ливонцы жили в ожидании неизбежных перемен, об исторических личностях, которые когда-то были заключены в тюрьму в подвале башни, а также объяснит роль Длинного Германа в защите замка.

Построенный приблизительно в 1214 году, Цесисский замок первоначально служил местом жительством рыцарей Ордена меченосцев, но во времена правления своего следующего хозяина – Немецкого ордена – приобрёл славу самой могущественной крепости Ливонии. В замке обитали магистры Немецкого ордена, управлявшие землями Ливонии; сюда на ежегодные собрания съезжались высшие чины и правители ордена. В Цесисе находились орденский архив и библиотека, канцелярия со скрипторием, а также монетный двор магистра.

Длинный Герман Цесисского замка был построен шесть веков назад в качестве оборонительной башни, подходящей для использования в ней огнестрельного оружия. В его толстых стенах имеется около 40 бойниц, над которыми расположены дымоходы. Кроме того в башне, с момента ее постройки, сохранились деревянные поддоны, на которые защитники замка ставили свое огнестрельное оружие.

Южная башня была центральным оборонительным сооружением Цесисского замка, и, при необходимости, вся территория замкового двора могла быть обстреляна из его бойниц.

В 1930-х годах башня подверглась обширной реставрации, в том числе башне вернули ее первоначальную высоту – свыше 25 метров. Принимая во внимание тот факт, что башня была покрыта высокой конической крышей, понятно, почему уже тогда она носила имя Длинный Герман. В ливонских замках и городских укреплениях самые высокие оборонительные башни назывались именно так.

Создание экспозиции "Жизнь на пороховой бочке" в южной башне Цесисского замка обеспечивают компании SIA "DD & M" (пространственные элементы), SIA "XEL Projekts" (разработка аудиовизуальных материалов) и SIA "Solavi" (мультимедийное оборудование). Авторы экспозиции - Гундарс Калниньш и Элина Калниня из Цесиса.