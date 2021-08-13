Из леса прямо в парк: Четыре прекрасных дендрария неподалеку от Риги

Любители лесных прогулок с удовольствием ходят по природным тропам, забираются в густые заросли и... видят типичные для Латвии растения. Дендрологические же парки отличаются от привычных лесов тем, что там можно встретить деревья или кустарники, нетипичные для нашей полосы.

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В Латвии есть четыре дендрария, в которых можно не только погулять на природе, но и познакомиться с разнообразным растительным миром. Можно выбрать одно направление, а можно отправиться в экспедицию и посетить сразу все. Ниже Тургид расскажет про каждый из них подробнее.

Ледургский дендропарк

Foto: Alise Lūse

Ледургский дендропарк обязан своим существованием одному человеку – Арвидасу Янитенсу, который в 1973 году по собственной инициативе начал сажать деревья, кустарники и многолетние растения в ранее малоиспользуемой сельской местности.

Прошло почти 50 лет и сейчас здесь насчитывается более 1000 видов и подвидов деревьев и кустарников. Здесь можно найти и магнолии, и маньчжурский орех, а также уксусное и пробковое деревья. В Ледургском дендропарке находится самая большая негосударственная коллекция древесных растений в Латвии, считающаяся охраняемым природным и культурно-историческим объектом.

Практически в центре дендрария – и, как считается, на перекрестке подземных жил – лежит камень-великан Мудургас, высотой в два метра и обхватом в 14 метров.