Все мы знаем Синие горы Огре, Тропу большого Кемерского болота и Терветский природный парк, где на выходных можно отлично прогуляться и подышать свежим воздухом. Это популярные, но не единственные места, где можно провести свободное время. Мы побеседовали с шестью любителями путешествий, которым поездки по всему миру теперь заменили красоты Латвии — они посоветовали нам неизведанные и недооцененные туристические места.

Озеро Леяс, Веренская аллея и Стомпакские болота

В поисках новых мест, где можно провести выходные, Алина и Екабс Адрушайты, хозяева блога www.sapnumedniece.lv, прошли по интерактивной карте "Latvijas valsts meži" и заметили множество интересных мест для отдыха, о которых раньше даже не слышали. "Уже на следующий день мы отправились исследовать озеро Леяс в поселке Даугмале. Сюда можно удобно подъехать на машине, вокруг озера установлено несколько столов для пикников. В день, когда мы там побывали, стояли морозы от -12 до -18 градусов, поэтому и людей было мало", — рассказывают они.

В первые зимние дни Алина и Екабс отправились в сторону Верене. Целью поездки была Веренская пожарная башня, однако совершенно неожиданно для себя они открыли Веренскую аллею вековых дубов, которую Управление окружающей среды классифицировало как охраняемую аллею. Также неподалеку располагается Веренское поместье, которое сейчас находится в плачевном состоянии, говорят путешественники.

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