Отдых в Земгале: Куда отправиться погулять на выходные?
Foto: F64

Синоптики обещают на выходных хорошую погоду. Жары, конечно, уже не будет, но и дождей тоже. А, значит, появится шанс отправиться куда-нибудь на прогулку.

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Тургид уже писал о том, куда можно поехать в Курземе, Видземе и Латгалии. Неохваченным осталось лишь Земгале, в котором тоже есть множество интересных и любопытных мест. В Средние века Земгалия была частью Курляндии и в ее составе стала составной частью Латвии, поэтому на гербе Латвии она не представлена отдельной звездочкой, а лишь в связке с Курляндией.

Наиболее крупные города Земгале — бывшая столица Елгава, а также Тукумс, Добеле и Бауска. Если по городам бродить не хочется, то можно отправиться в Рундале, где в субботу пройдет осенняя ярмарка. Поблизости от Рундальского, кстати, расположены еще три замка, построенные в конце XVIII века — Межотне, Кауцминде и Борнсминде.

Мы собрали вместе далеко не все места в Земгале, но, надеемся, что и среди них вы найдете то, куда заходите отправиться в свой выходной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Имение Брамберге: Уникальные ворота, колоритная разруха и приятные хозяева (и всего 11 км от Елгавы!)  24
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ФОТО. Единственная в Латвии: укрепленная усадьба Шлокенбека и овеянный легендами мельничный пруд 
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ФОТО. После Аглоны – сюда: Невероятно красивая римско-католическая церковь в Скайсткалне 
ФОТО. Божественный садик в Иецаве, где сражался и победил Наполеон  45
ФОТО. Моря нет, а дюна есть: необычная дюна Звиргзде в Вецумниекской волости  27
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ФОТО. 30 минут от Риги: Тропа и смотровая вышка в заповеднике "Большие Кангари"  27
ФОТО. Кайвский дуб в Сенчи – самое толстое дерево в странах Балтии  46
ФОТО. Поместье Абгунсте – котики, художники и романтика в одном месте  42
ФОТО. Очаровательный Межмуйжский замок, окруженный живописным парком 
ФОТО. Маршрут выходного дня: что посмотреть в Ауце и его окрестностях  30
ФОТО. Как выглядит дворец Валдека в Елгаве  337
Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком  269
Природная тропа "Лука реки Виесаты" в Тукумском крае 
Место с необычной легендой: усадебный комплекс Спиргуского поместья  53
Прогулка по парку Бауского замка  (1)
ФОТО. Коллекция старинных автомобилей в комплексе отдыха Miķelis  (1)
ФОТО. Впечатляющий валун неподалеку от Тукумса – Лиелайс Микельакменс 
ФОТО: Малоизвестная жемчужина Земгале — усадьба Свитенес  79
ФОТО. Поместье Бруну в Добельском крае, которое стало жильем для животноводов  68
ФОТО: Озеро с островами и деревья в осенних нарядах: прогулка по парку Юмурдского поместья 
ФОТО. Второй по величине в Латвии камень-великан Раджу 
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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Земгале Мызы и замки Латвии
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