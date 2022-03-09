Побаловать себя: Пять усадеб в Латвии, где можно насладиться SPA-процедурами

В Латвии достаточно разнообразных мыз и поместий, в которых можно не только погулять по прилежащему парку или познакомиться с историей места, но и побаловать себя разнообразными SPA-процедурами. Тургид выбрал несколько мест, где это можно сделать.

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Многие усадьбы в Латвии уже давно отреставрированы и используются в качестве отелей и гостевых домов. Но вот организованные в них небольшие SPA все еще встречаются не так часто, поскольку большинство любителей побаловать себя предпочитают останавливаться в специализированных SPA-салонах или отелях с большим количеством разнообразных процедур.

Что же касается SPA-вариантов в поместьях, то особенными их делает не разнообразие (чаще всего это будет массаж лица или всего тела и разнообразные банные ритуалы), а более интимная атмосфера и разнообразные "тематические" предложения.

Расслабляющий водный отдых в Беркенской усадьбе



Беркенская усадьба находится в Зиедкалне в Елгавском крае и считается одной из старейших усадеб в Земгале. Поместье расположено в живописном месте – на берегу реки Свете между Тервете и Элеей. До 1694 года она принадлежала роду Медемов. Далее хозяева усадьбы много раз менялись. Ее продавали, закладывали и даже проигрывали в карты.

До сегодняшних дней сохранился большой дом Лиелберкене, который был построен в 1819 году в стиле раннего классицизма. Здание прожило много лет, пережило разных хозяев, и много лет стояло, разрушаясь, печально ожидая неминуемого разрушения и забвения. Вторую жизнь поместью дали Илзе и Алдис Мелгалвисы, которые приобрели усадьбу (или, точнее, то, что осталось от нее) в 2004 году.

Строительные работы начались в 2006 году и с тех пор был восстановлен главный дом поместья, реконструировали амбар, перестроили сарай, очистили и углубили пруд, пробурили скважину, установили оборудование для биологической очистки, привели в порядок территорию и т.д. А с 2019 года в подвале усадьбы Беркене открыт индивидуальный SPA-центр. Среди услуг, предоставляемых центром, турецкая/паровая баня, гидромассажная ванная, контрастная ванна для ног, бассейн с противотоком, каскадом и подводным массажем ног и спины.

О каждом госте поместья Беркене заботятся сами хозяева, и посетители могут отдохнуть в одной из комнат поместья, у камина, в библиотеке, в салоне или в зимнем саду. SPA-центр доступен только для индивидуальных посещений, а это значит, что во время отдыха рядом с вами не будет других гостей.

Дополнительно почитать про усадьбу Беркене и историю ее восстановления можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.



