Рижская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе
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Рижская пиццерия Street Pizza попала в ежегодный рейтинг "Топ-50 лучших пиццерий Европы-2021". Посмотреть его можно на сайте премии.

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Расположенная в Риге, по адресу Межа, 4а, пиццерия Street Pizza заняла в рейтинге 50 место.

Вот как описывается Street Pizza на сайте рейтинга: "В этой маленькой пиццерии одновременно могут разместиться около двадцати человек. Она расположена за пределами центра города, на "другой стороне" Даугавы. Меню простое, но и margherita, и marinara выделяются своим качеством. Пицца выпекается в дровяной печи. Однако настоящая сила пиццерии - это тесто, а также особая тщательность при приготовлении каждой отдельной пиццы. Все превосходное сырье сертифицировано в Италии. Большое внимание уделяется качеству в целом. В карте напитков есть все самое основное: несколько безалкогольных напитков и пара вин".

Лидером рейтинга стала в этом году Peppe Pizzeria из Парижа. В первой пятерке также заведения из Вены, Мадрида, Лондона и Копенгагена.

Несмотря на то, что это итальянская премия, итальянские пиццерии не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг, который в этом году пока не опубликован.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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