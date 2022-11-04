Участок геотропы Амата в Национальном парке Гауя временно закрыт для посетителей

Геологическая тропа вдоль реки Амата проходит по завораживающей древней долине реки. 15-километровая тропа состоит из трех этапов, каждый из которых отличается сложностью и сопутствующими пейзажами. На среднем участке тропы длиной около девяти километров, от рыбного хозяйства "Kārļi" до утеса Звартес в настоящее время ведутся лесозаготовительные работы на частной территории, что затрудняет передвижение. Поэтому было принято решение временно закрыть этот участок тропы для посещения.
"Геологическая тропа вдоль Аматы – один из самых популярных маршрутов для любителей дальних походов. Согласно показателям установленных нами счетчиков посетителей, в этом году тропу посетили уже почти 20 тысяч туристов. Тропа проходит как по государственной, так и по частной земле, владелец которой в настоящее время вдет лесозаготовку. Заботясь о безопасности посетителей парка, на это время мы закрыли посетителям доступ к тропе на одном из ее участков. Пока же я приглашаю вас познакомиться с другими тропами Национального парка Гауя", — говорит директор Видземской региональной администрации Роландс Аузиньш.
Природная тропа состоит из трех этапов, каждый из которых отличается сложностью и сопутствующими пейзажами. Самый легкий этап – от моста Вецлаучу до утеса Звартес (3 км). Здесь берега реки украшают красноватые песчаниковые обнажения девонского периода, и на этом этапе можно лицезреть целую галерею утесов: Ванагу, Лустузис, Миглас и многие другие. Этот этап завершается на небольшом лугу, где находится благоустроенное место для отдыха, а неподалеку от него – утес Звартес.
Самый длинный этап с тремя крутыми подъемами Вас ожидает на участке от моста Карлю до утеса Звартес (12 км), а самый сложный этап простирается от Мелтури до рыбного питомника "Kārļi" (3 км), который подойдет для опытных путешественников.