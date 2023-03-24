Долгая зима подходит к концу и с первыми теплыми весенними днями начнется активный туристический сезон. Путешествуя по Латвии, вы наверняка увидите уже хорошо знакомые туристические достопримечательности. Но в этом сезоне в Латвии появилось и кое-что новое. Мы спросили центры туристической информации и региональные туристические ассоциации о том, какие новые достопримечательности будут открыты в этом году в Латвии.

Курземе

Ветреное побережье Курземе — одно из самых популярных направлений в Латвии. Путешественники любят отправляться в музыкальную Лиепаю и спокойную Павилосту, не забывая по пути посетить очаровательный Тукумс, солнечный Салдус, историческую Кулдигу и элегантный Вентспилс.

В этом году к привычным достопримечательностям добавится много новых, некоторые из которых уже принимают посетителей. Например, в начале года было открыто пространство световых и звуковых приключений Visumnīca в Кулдиге. Это место, где можно заглянуть в бесконечность и прислушаться к чему-то мистическому. "Выставки, которые можно увидеть и почувствовать в этом пространстве, меняются, привлекая художников и творческих личностей и предлагая разнообразную и увлекательную программу", — говорит Айя Ниланде, представитель Курземской туристической ассоциации. Также в самом сердце Старого города Кулдиги открылся музей ретро-велосипедов Ciskdrill.

В апреле 2023 года в замке Ливонского ордена в Алсунге откроется постоянная интерактивная выставка, включающая звуковые инсталляции и виртуальную реальность, интерактивные видеопроекции, информационные доски и огромный пазл.

Стоит упомянуть и другие новые достопримечательности. Это музей кукольного искусства и дизайна, "Гостевой дом госпожи Хойерес" (Hoijeres kundzes viesu nams), Аллея славы латвийских музыкантов в Лиепае, а также новое культурное пространство в Кулдиге "Игольная фабрика" и очень познавательная выставка "Любите ли вы море?" в Рое. Любители вина могут отправиться в Кандавский винный дом, где они смогут насладиться деликатесами и напитками, произведенными в городе и его окрестностях.