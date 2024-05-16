На этой неделе издания из более чем 70 стран публикуют расследования в рамках проекта Dubai Unlocked, проведенного при координации международного антикоррупционного проекта OCCRP. Благодаря утечкам из Земельного департамента Дубая, а также из нескольких государственных и частных компаний в ОАЭ журналисты установили имена политиков, бизнесменов и предполагаемых преступников со всего мира, которые приобрели апартаменты на берегу Персидского залива. Delfi рассказывает об уже опубликованных находках, хотя журналисты обещают: это еще не все, новые подробности появятся в будущих публикациях.

На этой неделе издания из более чем 70 стран публикуют расследования в рамках проекта Dubai Unlocked, проведенного при координации международного антикоррупционного проекта OCCRP. Благодаря утечкам из Земельного департамента Дубая, а также из нескольких государственных и частных компаний в ОАЭ журналисты установили имена политиков, бизнесменов и предполагаемых преступников со всего мира, которые приобрели апартаменты на берегу Персидского залива. Delfi рассказывает об уже опубликованных находках, хотя журналисты обещают: это еще не все, новые подробности появятся в будущих публикациях.

Дубай — очень популярное место для покупки недвижимости среди богатых людей из разных стран. Привлекательным этот город делали не только общий уровень жизни, растущий рынок жилья и мягкие проверки происхождения средств, но и отсутствовавшие до недавнего времени договоры об экстрадиции между ОАЭ и многими другими государствами. Даже после подписания таких соглашений зачастую местные власти принимали решения о выдаче иностранцев формально, утверждают опрошенные OCCRP эксперты.

С другой стороны, Дубай — сравнительно закрытая юрисдикция. "В Эмиратах, в отличие от большинства стран, нельзя с улицы прийти и заказать какую-нибудь справку о том, кому принадлежит квартира или вилла", — рассказывал в 2021 году расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Факт владения объектом недвижимости можно установить через государственный сайт, только если знать номер договора о покупке, фамилию владельца и год совершения сделки.

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