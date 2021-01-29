Зимние прогулки в Огре: куда пойти и чем заняться?

На улице снова холодает и синоптики обещают еще больше снега, а, значит, лыжи и другие зимние развлечения никуда не делись. Мы уже писали, что делать в такую погоду в Юрмале и Латгалии. Теперь пришло время Огре и Огрского края.

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С образованием постоянного снежного покрова в природном парке "Огрские синие горы" была проложена трасса для беговых лыж. Туристический информационный центр Огре предлагает следить за актуальной информацией о состоянии маршрута ЗДЕСЬ. Прокат лыж доступен ежедневно с 10:00 до 22:00 (взять можно до 21:00). Лыжи нельзя забронировать и не нужно подавать заявку заранее.

В природном парке также есть большие и маленькие склоны, с которых можно покататься на санках. ТИЦ призывает заботиться о детях и присматривать за ними, а также соблюдать правила техники безопасности. Если у вас нет собственных санок, в Milžu taka можно взять камеру напрокат. Актуальная информация доступна ЗДЕСЬ.

Помимо лыж и санок в природном парке можно покататься на собачьих упряжках. Стоит отметить, что это развлечение доступно не только в снежный период, когда спрос очень высок, но и когда снег растает. Требуется предварительная регистрация – общество Sniega suņi, телефон 26532851.

В оздоровительном комплексе Turbas также есть трасса для беговых лыж и доступны поездки на снегоходах. Необходимо заранее подать заявку по телефону 26355551.

В холодное время с 9:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 на площади Краста, напротив Огрской лютеранской церкви работает общественный каток. Второй каток находится рядом со стадионом "Огре", он работает с 9:00 до 21:00. О текущем качестве льда и времени, зарезервированном для тренировок, можно узнать ЗДЕСЬ. Одновременно на льду могут находиться 10 человек. Прокат коньков недоступен.

В Парогре есть трасса и прокат камер Slip'n slide, длина спуска 170 метров. Покататься на них можно даже при температуре выше нуля. Требуется предварительная регистрация – по телефону 25646404.

В свою очередь в Добелниеки (Z/S Dobelnieki briežu dārzs) можно прогуляться по Оленьему саду и покормить животных. Предварительная запись обязательна – по телефону 26268464.

До Дня святого Валентина в Огре все еще можно увидеть украшенный к зимним праздникам центр города. Чтобы гостям города было удобнее ориентироваться, создана карта с двумя пешеходными маршрутами, протяженностью 2 и 5,5 км. На карте отмечены самые красивые места, которые наиболее впечатляюще смотрятся в темноте. Карту можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.