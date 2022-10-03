Гонконг планирует раздать 500 000 бесплатных авиабилетов, чтобы заманить путешественников

Из-за пандемии коронавируса поток иностранных путешественников в Гонконг упал до рекордной отметки. Чтобы решить проблему и вернуть туристов, местные власти решили запустить беспрецедентную акцию, пишет Bloomberg.

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Ожидается, что как только правительство Гонконга снимет все оставшиеся ограничения на въезд, иностранных туристов начнут заманиваться бесплатными авиабилетами. По данным издания Sing Tao, для акции предусмотрено 500 000 бесплатных билетов.

Если ситуация с Covid-19 значительно не ухудшится, о возвращении к нормальной жизни глава администрации Гонконга Джон Ли может объявить уже в этом месяце. Эксперты считают, что для восстановления туристических потоков потребуется около полугода. Но для достижения лучшего результата необходимо как можно быстрее отменить действующие ограничения - сейчас туристам разрешается посещать достопримечательности, рестораны и общественные места только после прохождения карантина.