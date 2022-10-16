Обед для крокодилов, акулы-быки и агрессивные племена: Шесть самых опасных рек в мире

Эти реки известны не только своей длиной и глубиной, но и тем, что являются самыми опасными в мире. В их водах можно встретить крокодилов, анаконд или пираний, а еще пороги, агрессивных аборигенов и сильное и непредсказуемое течение.

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Реки всегда были одним из основных факторов при выборе места обитания как для животных, так и для людей – они обеспечивали их питьевой водой и водой для орошения земель; люди использовали воду в процессе выработки электроэнергии и в работе промышленных предприятий и т.д.

Но в мире есть и реки, которые считаются очень опасными и коварными. National Geographic назвал несколько из них:

Самая длинная и полная опасностей река в мире

Нил – река, протекающая по территории 11 стран, считается одной из самых опасных рек в мире. Здесь обитают нильские крокодилы, которые вырастают до 6 метров в длину и могут передвигаться по суше со скоростью около 50 км в час. У них нет естественных врагов. Нильские крокодилы убивают до 200 человек в год.

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Берега Нила также являются домом для гиппопотамов, способных напасть даже на лодку; ядовитых змей, таких как черная мамба и египетская кобра, и даже комаров, которых нельзя недооценивать. Эти насекомые являются одними из самых опасных существ реки Нил из-за болезней, которые они переносят — 500 миллионов человек заболевают и сотни тысяч умирают от малярии и лихорадки Западного Нила каждый год.

Река, которая угрожает городам

Длина Янцзы составляет около 6300 километров, что делает ее самой длинной рекой в Азии и третьей по длине в мире после Нила и Амазонки. Он впадает в Восточно-Китайское море и служит границей между Северным Китаем и Южным Китаем. Многие из самых важных городов Китая расположены на ее берегах, в том числе Шанхай и Чунцин.

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Однако следует отметить, что Янцзы не только снабжает, но и угрожает расположенным на ее берегах городам. Китай пережил несколько смертоносных наводнений Янцзы за последние 100 лет, одно из которых – в 1931 году – унесло жизни около двух миллионов человек. Последнее разрушительное наводнение на Янцзы произошло в 1954 году, когда погибло около 30 000 человек.

Наводнения также угрожают экономике страны. Например, в 1998 году наводнение в Янцзы нанесло ущерб более чем на 20 миллиардов евро.

Река, в которой вы можете стать обедом для крокодилов

Река Амазонка считается второй по величине рекой в мире после Нила, но площадь ее бассейна составляет 7,2 миллиона квадратных километров, что делает ее самой богатой водой и притоками рекой на Земле. В водах Амазонки можно встретить множество опасных существ, таких как акулы-быки, анаконды и черные крокодилы-кайманы.

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Не менее опасны пиявки, сосущие людей и животных; пираньи, печально известные своими острыми зубами, и гадюки, самые длинные ядовитые змеи Западного полушария. Это еще не все – в Амазонии можно встретить и электрических угрей, излучающих 600 вольт электричества, или бразильского странствующего паука, после укуса которого человек умирает примерно через 25 минут.

Одним словом, Амазонка не из тех рек, где можно спокойно купаться в жаркий день. Если только вы не хотите столкнуться с разнообразными существами, которые могут съесть вас на обед.

Самая глубокая река в мире, куда не проникает солнечный свет

Конго — вторая по длине река в Африке, ранее известная как Заир. Это еще и самая глубокая река в мире – воды Конго достигают глубины 220 метров, поэтому туда практически не проникает солнечный свет.

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Эта река и ее притоки являются основными транспортными путями через джунгли. Но следует отметить, что это довольно-таки опасный способ передвижения, поскольку в тропических лесах по берегам Конго живут агрессивные племена.

Верхняя часть Конго изобилует опасными порогами и притоками, а нижняя — ущельями и водопадами, угрожающими тем, кто путешествует по реке.

Река, привлекающая купающихся

Миссисипи — самая длинная река в Северной Америке и одна из самых длинных в мире. Она протекает через несколько штатов США. Миссисипи является домом для акул-быков и других опасных существ.

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Эта река, несмотря на свой спокойный вид, очень опасна для купания. У нее есть несколько подводных течений, многие из которых непредсказуемы и могут легко затянуть пловца в свои глубины.

Местные жители также предупреждают о разнообразном затонувшем мусоре, избежать которого практически невозможно. К нему относятся лодки, автомобили, различный мусор и, к сожалению, останки утонувших людей.

Быстрая река, известная колебаниями уровня воды

Меконг — 12-я по длине река в мире и третья по длине в Азии. Она проходит через шесть азиатских стран и помогает обеспечить средствами к существованию около 100 миллионов человек из почти 100 различных наций и этнических групп.

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В отличие от упомянутых выше рек, Меконг не является домом для анаконд или кровожадных пираний, но зато на ней встречаются опасности иного рода. Эта река богата порогами и хорошо известна своими регулярными колебаниями уровня воды. Между прочим, в последние годы уровень воды упал до рекордно низкого уровня, в результате чего многие населенные пункты остались без привычных транспортных путей и продовольствия.

Меконг является домом для 1200 видов рыб, причем некоторые из них искусственно выращиваются людьми. Интересно, что один вид рыбы, риель, настолько популярен, что в его честь названа камбоджийская валюта. Причина, кстати, очень проста – до того, как появились настоящие деньги, эту рыбу использовали для обмена на другие вещи, необходимые людям.