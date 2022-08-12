Давным-давно на портале Draugiem.lv я читал воспоминания бывшего корабельного врача Юлия Алдерсона, который рассказывал, как в 1975 году он посетил польский портовый город Гданьск на советском торговом судне "Павел Штернберг". Воспоминания сопровождались фотографиями, на которых видно, как поляки восстанавливают разрушенный войной средневековый город из белых силикатных блоков. Помню, я был в шоке, когда увидел этот фоторепортаж, потому что понятия не имел, что старинный город-порт — всего лишь копия оригинала. В июне этого года мне наконец удалось попасть в Гданьск и лично убедиться, что эта копия действительно польский шедевр, а сам Гданьск гораздо больше, чем просто туристический город.

Гданьск впервые упоминается в трудах святого Адальберта Пражского в 997 году как поселение под поморским владычеством с 1000 жителей еще до начала прусских крестовых походов. В 1440 году Гданьск (или Данциг по-немецки) вместе с Торунем и Эльблонгом основал Прусскую конфедерацию, которая восстала против Тевтонского ордена в 1454 году и искала защиты у польского короля Казимира IV. Между Тевтонским орденом и Польшей началась Тринадцатилетняя война, в результате которой Гданьск был включен в состав польского королевства Пруссия.

Архивное фото

Центр Гданьска до Второй мировой войны





Однако после раздела Польши в 1793 году Данциг официально стал частью Прусского королевства. После поражения Германии в Первой мировой войне был создан Вольный город Данциг — город Данциг и его окрестности. Тогда там жили в основном немцы, и одной из целей немецкого диктатора Адольфа Гитлера было объединение немецких земель с Данцигом и ликвидация так называемого "польского коридора". 1 сентября 1939 года в 4:45 по местному времени с немецкого военного корабля Шлезвиг-Гольштейн, стоявшего на якоре в гавани у польского гарнизона на Вестерплатте под Данцигом, был выпущен снаряд. Это считается началом Второй мировой войны. Через несколько дней немецкие войска заняли Данциг.

Разрушительная весна 1945 года

Именно Вторая мировая война разрушила исторический Данциг, каким он был до 1945 года. Союзные войска совершили набег на город в 1942 и 1943 годах, сосредоточившись больше на близлежащем Готенхафене или Гдыне, где находилась немецкая военно-морская база. Таким образом, даже весной 1945 года Данциг остался относительно невредим. Однако уже в марте, когда к городу подошли советские войска, артиллерийские и воздушные налеты разрушили древний город. Соответственно, в мае 1945 года, когда закончилась Вторая мировая война, 90% построек Данцига было разрушено.