Вымышленное королевство, Чертов мост и озеро с открытки: Пять самых красивых осенних направлений в Европе

Одним из самых популярных туристических направлений в мире является Европа, куда ежегодно приезжают миллионы путешественников. Причем поток туристов не слишком ослабевает с концом летнего сезона. Наоборот, в некоторые места в Европе осенью приезжать даже лучше, чем летом – не так жарко и можно дольше гулять на свежем воздухе без шансов свариться на солнце.

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Вот пять самых интересных мест в Европе, в которых, по мнению National Geographic, стоит обязательно побывать.

Место, которое вдохновило создателей "Холодного сердца"

Одноименный город расположен на берегу Гальштатского озера в Австрии. По данным на 2019 год в нем проживает всего 780 человек. Мало того, что он известен своими историческими соляными копями и живописными пейзажами, он также послужил источником вдохновения для вымышленного королевства Эренделл в диснеевском анимационном фильме "Холодное сердце".

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Гальштат настолько популярен, что у него даже есть собственная копия – похожая на австрийский городок деревня в Китае. Археологическая культура железного века, которая развивалась в Центральной Европе примерно с 900 по 400 год нашей эры, также названа в честь этого города. Гальштат является важным археологическим памятником этой культуры, а в 1997 году город также был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастыри в небе

Горное образование в центральной Греции, называемое Метеора, известно с X века как местонахождение одного из крупнейших монастырей православной церкви.

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До наших дней сохранились только шесть из 24 первоначальных монастырей Метеоры XI века, которые были построены на башнях из песчаника для защиты своих обитателей от грабителей в средние века. Они являются одним из самых интересных культурных памятников Греции, а Метеоры также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Очарование итальянского побережья

Побережье названо в честь города Амальфи, который является его главным историческим центром. Согласно легенде, греческий мифический герой, полубог Геракл, когда-то любил нимфу по имени Амальфи. К сожалению, она была неизлечимо больна и умерла молодой. Геракл был безутешен. Он вышел в море, чтобы отыскать самое красивое место на земле, чтобы похоронить ее. Долгое плавание привело героя в Салернский залив, где перед ним открылись воды Тирренского моря. В тот же момент Геракл понял, что именно здесь находится самое красивое место на земле – герой выбрал это место и назвал полуостров в честь своей возлюбленной – Амальфи.

Foto: Kārlis Dambrāns

Всего полуостров состоит из тринадцати муниципалитетов, основным источником дохода которых является туризм. Одним из самых популярных сувениров, привозимых с Амальфитанского побережья, является ликер Лимончелло. Его готовят из местных лимонов с особенно толстой и ароматной кожурой.

Благодаря сочетанию хорошей почвы, свежего морского воздуха и большого количества солнечного света амальфитанские лимоны настолько сладкие, что их можно есть нарезанными с сахаром или без него. Сады с террасами, полные лимонных деревьев, являются одной из самых примечательных достопримечательностей Амальфи. С другой стороны, у любителей истории есть возможность посетить соборы и другие объекты на полуострове, сохранившиеся со времен Римской империи.

Чертов мост, манящий фотографов

Один из старейших и самых необычных мостов Европы находится в парке Кромлауэр в Германии. Он был построен в 1860 году по приказу рыцаря Фридриха Германа Рочке. Мост является частью парка Кромлауэр в Габленце.

Foto: Shutterstock

Мост знаменит тем, что его отражение в воде образует круг, с какой стороны на него ни посмотри. Чертов мост был реконструирован в 2018-2019 годах, но переходить его по-прежнему запрещено – в целях обеспечения безопасности людей и самого моста.

Легенда о том, что мост построил сам сатана, прославила его не только в Германии, но и во всем мире. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов и инстаграммеров, чтобы сфотографировать мост и красивое симметричное отражение в озере.

Озеро как с открытки с удивительно теплой водой

В 55 км от столицы Словении Любляны и всего в 15 км от словенско-австрийской границы, в живописном месте, окруженном горами и лесами, находится озеро Блед. Это один из самых узнаваемых символов Словении. На его берегу находится старейший словенский замок – Бледский замок, первое упоминание о котором относится к 1011 году. Здание замка расположено на скале, на высоте 130 метров над уровнем воды в озере.

Foto: Shutterstock

Одним из самых интересных фактов об этом озере является то, что его прозрачная бирюзовая вода удивительно теплая — летом ее температура может достигать 26°C. Это можно объяснить тем, что в озеро поступает вода из термальных источников.

Несмотря на то, что оно привлекает тысячи путешественников, озеро Блед остается нетронутым человеком. Моторные лодки на озере запрещены, для туристов доступны только весельные лодки.