Вымышленное королевство, Чертов мост и озеро с открытки: Пять самых красивых осенних направлений в Европе

Одним из самых популярных туристических направлений в мире является Европа, куда ежегодно приезжают миллионы путешественников. Причем поток туристов не слишком ослабевает с концом летнего сезона. Наоборот, в некоторые места в Европе осенью приезжать даже лучше, чем летом – не так жарко и можно дольше гулять на свежем воздухе без шансов свариться на солнце.
Вот пять самых интересных мест в Европе, в которых, по мнению National Geographic, стоит обязательно побывать.
Место, которое вдохновило создателей "Холодного сердца"
Одноименный город расположен на берегу Гальштатского озера в Австрии. По данным на 2019 год в нем проживает всего 780 человек. Мало того, что он известен своими историческими соляными копями и живописными пейзажами, он также послужил источником вдохновения для вымышленного королевства Эренделл в диснеевском анимационном фильме "Холодное сердце".
Гальштат настолько популярен, что у него даже есть собственная копия – похожая на австрийский городок деревня в Китае. Археологическая культура железного века, которая развивалась в Центральной Европе примерно с 900 по 400 год нашей эры, также названа в честь этого города. Гальштат является важным археологическим памятником этой культуры, а в 1997 году город также был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастыри в небе
Горное образование в центральной Греции, называемое Метеора, известно с X века как местонахождение одного из крупнейших монастырей православной церкви.
До наших дней сохранились только шесть из 24 первоначальных монастырей Метеоры XI века, которые были построены на башнях из песчаника для защиты своих обитателей от грабителей в средние века. Они являются одним из самых интересных культурных памятников Греции, а Метеоры также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Очарование итальянского побережья
Побережье названо в честь города Амальфи, который является его главным историческим центром. Согласно легенде, греческий мифический герой, полубог Геракл, когда-то любил нимфу по имени Амальфи. К сожалению, она была неизлечимо больна и умерла молодой. Геракл был безутешен. Он вышел в море, чтобы отыскать самое красивое место на земле, чтобы похоронить ее. Долгое плавание привело героя в Салернский залив, где перед ним открылись воды Тирренского моря. В тот же момент Геракл понял, что именно здесь находится самое красивое место на земле – герой выбрал это место и назвал полуостров в честь своей возлюбленной – Амальфи.
Всего полуостров состоит из тринадцати муниципалитетов, основным источником дохода которых является туризм. Одним из самых популярных сувениров, привозимых с Амальфитанского побережья, является ликер Лимончелло. Его готовят из местных лимонов с особенно толстой и ароматной кожурой.
Благодаря сочетанию хорошей почвы, свежего морского воздуха и большого количества солнечного света амальфитанские лимоны настолько сладкие, что их можно есть нарезанными с сахаром или без него. Сады с террасами, полные лимонных деревьев, являются одной из самых примечательных достопримечательностей Амальфи. С другой стороны, у любителей истории есть возможность посетить соборы и другие объекты на полуострове, сохранившиеся со времен Римской империи.
Чертов мост, манящий фотографов
Один из старейших и самых необычных мостов Европы находится в парке Кромлауэр в Германии. Он был построен в 1860 году по приказу рыцаря Фридриха Германа Рочке. Мост является частью парка Кромлауэр в Габленце.
Мост знаменит тем, что его отражение в воде образует круг, с какой стороны на него ни посмотри. Чертов мост был реконструирован в 2018-2019 годах, но переходить его по-прежнему запрещено – в целях обеспечения безопасности людей и самого моста.
Легенда о том, что мост построил сам сатана, прославила его не только в Германии, но и во всем мире. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов и инстаграммеров, чтобы сфотографировать мост и красивое симметричное отражение в озере.
Озеро как с открытки с удивительно теплой водой
В 55 км от столицы Словении Любляны и всего в 15 км от словенско-австрийской границы, в живописном месте, окруженном горами и лесами, находится озеро Блед. Это один из самых узнаваемых символов Словении. На его берегу находится старейший словенский замок – Бледский замок, первое упоминание о котором относится к 1011 году. Здание замка расположено на скале, на высоте 130 метров над уровнем воды в озере.
Одним из самых интересных фактов об этом озере является то, что его прозрачная бирюзовая вода удивительно теплая — летом ее температура может достигать 26°C. Это можно объяснить тем, что в озеро поступает вода из термальных источников.
Несмотря на то, что оно привлекает тысячи путешественников, озеро Блед остается нетронутым человеком. Моторные лодки на озере запрещены, для туристов доступны только весельные лодки.