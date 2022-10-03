"Прогрессивные" выразили готовность войти в будущую коалицию

Представители партии "Прогрессивные" сегодня в беседе с президентом Эгилом Левитсом выразили готовность войти в будущую коалицию в новом Сейме, сообщил журналистам после встречи с президентом политик "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.

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По его словам, в нынешних очень сложных геополитических условиях в интересах Латвии иметь широкую коалицию с голосами 64 депутатов. Именно такой была бы поддержка правительства в Сейме, если бы коалицию сформировали "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные", хотя параллельно рассматривается возможность формирования коалиции без участия "Прогрессивных".

На вопрос о том, готовы ли "Прогрессивные" сотрудничать с перечисленными партиями не в качестве полноправных членов коалиции, а путем заключения отдельного соглашения о сотрудничестве, Бришкенс подчеркнул, что "Прогрессивные" делают упор на то, чтобы быть в ядре коалиции.

"Прогрессивные" проинформировали президента о своих приоритетах — это национальная безопасность, преодоление экономического кризиса, сокращение социально-экономического неравенства, права человека и инвестиции в людей, то есть в здоровье, образование, жилищную политику, а также содействие экономическому развитию путем инвестирования в стартапы и экспортоспособные компании, сообщил Бришкенс.

По вопросу о выхода из кризиса у партии есть предложения о том, как предстоящей зимой справиться с ростом цен на энергоресурсы.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс уполномочил действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") начать консультации с остальные партиями о создании новой коалиции по итогам выборов в 14-й Сейм.

Планируется, что через неделю Кариньш проиформирует Левитса о результатах переговоров.

"Новое Единство" вторник, 4 октября, встретится с представителями "Объединенного списка" и Национального объединения, а в среду, 5 октября, с представителями "Прогрессивных".

Встречи пройдут в офисе "Нового Единства".

Как отметил Кариньш, еще в предвыборный период "Новое Единство" ясно заявило, что развитие Латвии возможно только при строгом соблюдении текущего геополитического курса в составе ЕС и НАТО.

"Соответственно, переговоры о совместной работе на благо нашей страны возможны со всеми теми политическими силами, которые представлены в Сейме нового созыва, если их система ценностей нерушима и совпадает с нашей", — сказал премьер.

Кариньш указал, что на переговорах партий важны два момента — необходимо достичь договоренности по общим приоритетам и конкретным задачам.