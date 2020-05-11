Ломоть теплого, ароматного, свежеиспеченного хлеба, на котором тает кусочек сливочного масла — настоящий антидепрессант, позволяющий забыть все горести и невзгоды. К тому же, неудивительно, что в сложившейся ситуации, когда в магазин в целях безопасности лучше лишний раз не ходить, а свободного времени появилось гораздо больше, выпечка домашнего хлеба стала настоящим трендом. Повар Ренарс Пурмалис и пекарь Сигне Даушкане-Платаце рассказывают, как самостоятельно испечь хлеб на закваске — без специального оборудования и длинного перечня ингредиентов. Вам понадобится только вода, мука и соль.

Многие знают Ренарса Пурмалиса как повара, ведущего передачи "Gatavo dabā" и специалиста по устрицам, но он занимается также и выпечкой хлеба на закваске. "Толстая и хрустящая корочка, нежная мякоть, ароматная и вкусная. Такой хлеб, о котором бабушка когда-то говорила, что его пекла ее бабушка. Такой наше поколение есть не привыкло. Закваску для выпечки хлеба использовали еще наши предки. Закваска была известна тысячи лет назад, в Древнем Египте — с ее помощью простые лепешки получались более воздушными. При ферментации и брожении тесто приобретает приятную кислинку, поэтому его и называют кислым хлебом. Весь хлеб, который я пеку — на натуральной закваске", — пишет Ренарс на своем сайте skābmaize.lv, где можно заказать не только испеченный им хлеб, но и закваску.

Чем хлеб на закваске отличается от простого дрожжевого хлеба? Как объясняет Пурмалис, тесто для хлеба на закваске ферментируется гораздо дольше — от 12 до 36 часов, а обычное дрожжевое тесто можно замесить, настоять и испечь за два часа. "У хлеба на закваске гораздо более выраженный, обогащенный нюансами вкус, можно почувствовать вкус самого хлеба. Не нужно многого добавлять или убавлять, основные составляющие — мука, вода и соль. Да, и закваска тоже, но она состоит только из муки и воды. Конечно, закваска содержит молочнокислые бактерии, и это, по сравнению с дрожжевым методом, иной процесс брожения. Благодаря длительному процессу брожения кислый хлеб становится гораздо более полезным для нашего обмена веществ — по сравнению с хлебом, который испечен с использованием дрожжей".