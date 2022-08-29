Свинец в помаде и другие секреты, о которых вам не расскажет индустрия красоты

Не секрет, что любая индустрия хочет заработать побольше денег. Так же и с индустрией красоты — на что только не пойдут производители косметики, чтобы опустошить кошельки потребителей.

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О простых лайфхаках и секретах, которые производители косметики не всегда нам рассказывают, пишет The Healthy.

В чем главное отличие дизайнерской косметики от обычной? Красивая упаковка. На самом деле, некоторые производители производят как высококачественные, так и продукты попроще, используя очень схожие формулы.

Хотите выглядеть моложе? Выбирайте антивозрастные увлажняющие средства и сыворотки с производными витамина А, такими как ретинол и ретинальдегид. Следующий по эффективности ингредиент: L-аскорбиновая кислота.

Почти каждый пятый косметический продукт содержит следы формальдегида, а это известный канцероген. И пока нет точных данных о его вреде для организма, вы можете полностью избежать его, исключив продукты, в составе которых есть DMDM, гидантоин, имидазолидинилмочевина, диазолидинилмочевина, гидроксиметилглицинат натрия или бронопол.

Многие средства для выпрямления волос, кератин и другие салонные процедуры по выпрямлению волос содержат формальдегид. Исследование OSHA 2011 года показало, что даже формулы с пометкой "без формальдегида" по-прежнему выделяют значительное количество газообразного формальдегида при их использовании или нагревании.

Термины "гипоаллергенный" и "некомедогенный" по сути — маркетинговые слова. Нет никаких руководств по тестированию или требований, регулирующих их использование.

Свинец больше не разрешен в красках, но он все еще может скрываться в вашей губной помаде. Чтобы найти продукты без содержания свинца и других токсинов, воспользуйтесь базой данных Skin Deep.

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Существует волшебное зелье, которое на 90% приостановит старение вашей кожи, но почему-то не каждый использует его. Это солнцезащитный крем.

У вашего тонального крема есть SPF фильтр? Это здорово, но вам все равно нужен солнцезащитный крем. Эксперты говорят, что большинство людей не используют достаточно косметики, чтобы полностью защитить свою кожу, и в конечном итоге они пропускают важные области, такие как уши, шея и тыльная сторона ладоней.

Конечно, солнцезащитные спреи облегчают нанесение, но подумайте об этом: возможно, вы вдыхаете токсичные вещества. Лучше сначала распылите аэрозоль на руки, а затем нанесите на кожу.

Потратьте немного денег на качественные кисти и спонжи. Хорошие кисти помогут равномерно нанести макияж и растушевать его, чтобы вы выглядели более естественно. Даже самый лучший макияж не будет выглядеть достаточно хорошо, если вы наносите его плохими кистями.

Если ваша тушь для ресниц высыхает, пара капель солевого раствора "освежит" ее еще на несколько дней.

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Никогда не мойте лицо простым мылом. Сделанное из животных жиров и солевых соединений, оно лишает вашу кожу натуральных масел и белков. Вместо этого используйте средство без мыла.

Если вы думаете, что все натуральное и растительное безопасно, подумайте еще раз. Ядовитый плющ — натуральный. Многие натуральные ингредиенты содержат соединения, которые могут раздражать кожу.

"Без запаха" (unscented) — это не то же самое, что "без аромата" (fragrance-free). Продукты без запаха имеют маскирующие ароматы, чтобы скрыть запах других химических веществ.

Трюк, который поможет выглядеть свежее и бодрее: вместо того, чтобы использовать подводку под глазами, подведите верхние внутренние края (водные линии) глаз темным водостойким цветом.

Покрывайте проблемные места консилером, а не тональным кремом. Если попытаться замаскировать все тональным кремом, он подчеркнет морщины и будет выглядеть неестественно.

Выбирайте золото, чтобы выглядеть моложе. Немного золотого пигмента в вашем тональном креме нейтрализует покраснение и серую бледность, которая сопровождает старение на всех тонах кожи.

Чтобы подчеркнуть цвет глаз, выбирайте тон теней, который дополняет его. Если у вас голубые или зеленые глаза, носите тени коричневого, медного, бронзового, сливового или терракотового оттенка. Карие глаза подчеркните синим, пурпурным и зеленым цветом.

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Чтобы макияж держался всю ночь, всегда подготавливайте веки праймером или консилером, а затем закрепляйте пудрой, прежде чем наносить жидкую подводку или карандаш и тени.

Чтобы придать губам полноты, нанесите немного вазелина или блестящего блеска для губ на середину нижней губы. И избегайте темно-красных и сливовых цветов - они визуально уменьшают губы.

Что это за запах? К сожалению, узнать это невозможно. Поскольку ароматы считаются коммерческой тайной, компании могут заменить общее слово "аромат" в своем списке ингредиентов любым из десятков ароматических химикатов, имеющихся в их распоряжении.

Что такое крем для глаз? Всего лишь обычный крем в маленькой упаковке за двойную цену. Не тратьте деньги зря.

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Дерматологи отмечают всплеск бактериальных инфекций, вызванных "грязным" макияжем. Чтобы защитить себя, мойте руки перед нанесением, часто чистите аппликаторы и выбрасывайте косметику через рекомендуемые промежутки времени: тушь для ресниц через три месяца, жидкости, кремы и помады через шесть месяцев или год, а пудровые тени и румяна через два года.

Если кожа склонна к акне, выбирайте нежирные или некомедогенные продукты. Но помните, если вы наложите их друг на друга, они все равно могут закупорить поры.

Откажитесь от тоников, даже если у вас жирная кожа. Они лишают лицо натуральных масел.

Крема, действительно устраняющего морщины, не существует. Если вы прочтете мелкий шрифт, то увидите, что продукты обещают уменьшить "внешний вид" тонких линий и морщин, а не сами морщины.

Не пользуйтесь пудрой, если вам больше 50 лет и если у вас не жирная кожа. Пудра оседает на морщинах и заставляет вас выглядеть старше.

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У вас жирная кожа? Не пользуйтесь высушивающей косметикой. Если переборщить, сальные железы будут выделять еще больше кожного сала.

Сначала нанесите увлажняющий крем или смешайте немного с тональным кремом, прежде чем наносить его, иначе кожа будет поглощать влагу из тональной основы, увеличивая морщины и сухие пятна.

Немного ярких цветов может изменить все ваше лицо. Если вы всегда выбираете безопасные нейтральные, "загорелые" и коричневые тона для макияжа, яркий цвет поможет выглядеть здоровее и моложе.