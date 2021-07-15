Сексолог назвал распространенные причины нарушения оргазма у женщин

Врач-психотерапевт, сексолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Антон Мокеев предлагает разобраться в причинах нарушения оргазма у женщин.

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Что такое оргазм вообще?



Оргазм — это наивысшая стадия сексуального удовлетворения со снижением сексуального напряжения и ритмическим сокращением мышц промежности, анального сфинктера и внутренних половых органов, с последующим снижением силы, длительности и периодичности сокращений. Продолжается 3-15 секунд и сопровождается легким затуманиванием сознания. Такое определение оргазму дает современная сексология.

Оргазм у женщин бывает разный. Например, во время секса — с этим все понятно. Но может быть и без секса. Например, во сне, при мастурбации, во время петтинга. Бывает и случайный — в состоянии аффекта или при сильной общей вибрации.

По локализации оргазм бывает клиторальный, вагинальный, смешанный и неопределенный.

По течению может быть кратковременным, многократным (мультиоргазм), затяжным (волнообразным), стертым.

Всегда ли возможен оргазм?

Способность к переживанию оргазма у женщин непостоянна и зависит от биологических и психологических факторов. Женщина не обязана испытывать оргазм при каждом половом акте, как думают многие мужчины (и некоторые женщины)!

Что влияет на достижение оргазма?

— Мастурбационный опыт.

— Сексуальная инициация в возрасте до 18 лет.

— Предварительные ласки дольше 15 минут.

— Секс дольше 10 минут.

— Экстравертированность личности.

— Высокая сексуальная образованность.

— Хорошее воображение.

— Чувственная связь с партнером.

— Пример чувственных взаимоотношений у родителей.

Если нет оргазма, то проверьте эти факторы в первую очередь. Во вторую — уровень гормонов, реактивность нервной системы, тонус мышц промежности.

Отсутствие оргазма называется аноргазмией. В начале половой жизни она может быть связана с запаздыванием психосексуального развития. Аноргазмия часто сочетается со снижением или отсутствием полового влечения — либидо. То есть, чем выше либидо, тем менее вероятна аноргазмия.

Почему пропадает оргазм?

Оргазм пропадает под воздействием некоторого количества факторов.

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Ситуационные:

страх забеременеть;

страх быть застигнутыми во время секса;

слабое сексуальное желание, связанное с отсутствием настроя, с неприятными новостями, физическим и психическим переутомлением.

Личностные факторы:

ложные и негативные установки к сексу и к мужчинам (как в связи с особенностями воспитания, так и с личным негативным опытом);

страх полной потери контроля за своим поведением во время оргазма;

тревожное ожидание наступления оргазма и попытки сознательно усилить его приближение;

конфликтная любовь, т. е. когда эротическая любовь направлена не на секс-партнера;

неосознаваемые фрагменты травматического сексуального опыта, которые блокируют чувственный канал восприятия.

Партнерские факторы:

у партнера мало сексуального опыта, что проявляется в неумении эффективно стимулировать женщину;

сексуальная дисфункция мужчины, затрудняющая нормальный половой акт;

низкая сексуальная культура, эгоизм и игнорирование потребностей женщины;

если при выборе партнера женщина руководствовалась неэротическими мотивами (материальный достаток, престиж, стремление к абсолютному подчинению себе мужчины, брак по настоянию родных и т. д.);

измены;

алкоголизация;

постоянная занятость мужчины и нежелание больше времени проводить вместе;

высокомерно-пренебрежительное отношение к личности женщины и ее интересам;

осознанная или неосознанная неприязнь к партнеру.

Отсутствие оргазма часто путают с ангедонией.

Ангедония — отсутствие сексуального удовлетворения. Оргазм есть, но он не вызывает приятных ощущений. Да и сам секс не вызывает возбуждения и приятных эмоций.

Длительное отсутствие оргазма у женщин опасно развитием сексуальных нарушений.

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Выделяют 4 степени нарушений:

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1. Очень часто нет оргазма.

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2. Нет оргазма, но есть переживание приятного чувства.

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3. Нет оргазма и есть полное сексуальное безразличие во время полового акта (чисто механическое действие, не вызывающее никаких положительных эротических переживаний).

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4. Нет оргазма и нет желания секса.

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Нежелание секса может быть относительным и безусловным: по отношению только к конкретному партнеру или вообще ко всем мужчинам.

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Относительное основано только на убеждении, что секс вызывает разочарование и раздражение.

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Безусловное в отношении конкретного партнера, сексуальная привлекательность которого равна нулю, и вместо влечения он вызывает отвращение. При этом к другим мужчинам сексуальные реакции нормальны.

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Безусловное в отношении всех мужчин рассматривается как проявление сексуального отвращения (отдельное расстройство).

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Кроме того, психогенное отсутствие оргазма выделяют в 2 группы.

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1. "Невротическое подавление" оргазма при сексе. Адекватная стимуляция приводит к сильному возбуждению, но "что-то мешает кончить", "что-то не срабатывает" и оргазм не возникает. Психогенные факторы, приведшие к нарушению, нужно выяснять и корректировать с помощью психотерапии. Факторы могут быть острыми (измена партнера, например) или продолжительными (нарастающее отчуждение в отношениях).

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2. "Неадекватно развитая сексуальность". Существующая половая жизнь не способна привести к сильному возбуждению и оргазму. Женщины говорят, что почти ничего не чувствуют, не могут возбудиться. Фрустрации по поводу отсутствия сексуального удовлетворения почти нет. У таких женщин есть сильное расхождение между реальным сексом и их индивидуальными предпочтениями.

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Между двумя этими формами отсутствия оргазма есть переходные варианты, когда одно дополняет и усиливает другое.

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Что с этим делать?

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Испытывать оргазм можно научиться. Даже при условии, что женщина еще никогда его не испытывала. Или не испытывала его во время секса. Но начать этот путь следует с консультации у специалиста.