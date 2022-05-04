Delfi поговорил с Анастасией Удаловой — латвийской бизнесвумен и одной из владелиц косметической легенды Dzintars. Она была бескомпромиссным боссом, пока не научилась у своего жениха, крупного бизнесмена Олега Осиновского, более мягкому подходу. И не только в работе, но и в повседневной жизни.

Не жалела, что вы с Олегом купили обанкротившийся Dzintars?

Нет! Я никогда не жалею о своих решениях, у меня нет такой привычки. Я хотела вернуться в Латвию из Грузии и вернулась. Я родом из небольшого городка под Даугавпилсом, который называется Резекне. После школы я переехала в Ригу и прожила там почти четырнадцать лет.Во время "короны" я увидела, что фирма Dzintars выставлена на аукцион. Это было осенью 2020 года. Я взяла годовые отчеты, произвела необходимые вычисления. После мы с Олегом решили поучаствовать в аукционе и выиграли. Компания Dzintars обошлась нам в 5,5 млн евро. В это дело никто особенно не верил, но в итоге за три месяца нам удалось запустить производство. Первые продажи начались 4 марта 2021 года. Мы сделали оборот почти в два миллиона евро.

Каково это — быть хозяйкой легендарного латвийского бренда?

Я не думаю такими категориями, я всегда руководила большими компаниями.

Как коллектив принял тебя — молодую женщину?

Никакого коллектива уже не было. Мы приобрели абсолютно не действующий завод, полтора года он просто не работал. В этом и состоит вся прелесть, что мы смогли его открыть за три месяца - во что никто не верил, собрать команду. Сейчас у нас 66 сотрудников. До конца года будет уже, надеюсь, ближе к 100. Коллектив набирала я, и он замечательно меня принял. У меня никогда не было проблем с моим возрастом, мне кажется, это зависит от того, как ты себя позиционируешь. Если сама не будешь думать, что тебе много или мало лет, то и проблемы не будет.