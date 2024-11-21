Kaspars Pudāns
Fоtо: LETA

В четверг, 21 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул на должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС) нынешнего командира "Земессардзе", бригадного генерала Каспарса Пуданса. Портал Delfi рассказывает о том, что известно о будущем командующем латвийской армией, поддержку которому фактически обещает большинство Сейма.

Но сначала о том, кого заменит в этой должности Пуданс.

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