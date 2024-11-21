В четверг, 21 ноября, Сейм отклонил поправки, поддержанные ранее парламентской Комиссией по госуправлению и самоуправления к Закону "О государственном контроле", которые предусматривали, что с 1 января 2026 года учреждение сможет проверять, как сам Сейм распоряжается своим финансированием. Против поправок проголосовала и спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых и крестьян), хотя ранее она такие изменения поддерживала. Из коалиционных партий за поправки голосовали только "Прогрессивные".

Однако окончательное слово осталось за Сеймом, который в четверг отклонил эти изменения. За поправки проголосовали 27 депутатов от коалиционных "Прогрессивных", а также оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности!". Против были 14 депутатов от коалиционных "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), а 49 депутатов от "Нового Единства" и СЗК, а также от оппозиционных Национального объединения и Объединенного списка воздержались.

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