9 советов, как избежать кибермоббинга и правильно вести себя в подобных ситуациях

Мировой опыт показывает, что подростки относятся к кибермоббингу как к серьезной проблеме, но думают, что школы, политики и социальные сети не в состоянии решить эту проблему. Эффективными помощниками в разрешении подобных ситуаций могут быть родители.

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Во время дистанционного обучения весной возросло количество различных нарушений в интернете, в том числе и кибермоббинга (унижение, злые комментарии, распространение сплетен, физические угрозы, пересылка изображений без согласия и т.п.): о нем по телефону доверия Государственной инспекции по защите прав детей было получено на 40% звонков больше, чем за такой же период прошлого года. А по сравнению с январем и февралем количество жалоб возросло на 20%.

Исследование Tele2, проведенное в начале года, показывает, что каждый четвертый (25%) из опрошенных школьников пережил кибермоббинг или оскорбление в виртуальном пространстве — высмеяны личные фотографии в сети, получены оскорбительные сообщения, неприятные или грубые комментарии или даже письма с угрозами.

В то же время более чем половина или 56% родителей в Латвии не осознают серьезность последствий кибермоббинга или эмоционального унижения детей или подростков. В свою очередь, каждый третий признает, что им не хватает знаний по этой проблеме.

Популярный в среде молодежи автоспортсмен и представитель бренда Kaspersky Рейнис Нитишс: "Цифровая среда становится все более актуальной в учебных заведениях и в ежедневной жизни молодежи, она открывает двери большому количеству новых рисков, с которыми старшее поколение никогда не сталкивалось. В школах есть общие компьютеры, которые молодежь использует в личных целях: пользуются социальными сетями, э-почтой и даже интернет-банком. В современном мире молодые люди уже с раннего возраста должны знать основные правила безопасности в цифровой среде: например, не оставлять компьютер с открытым аккаунтом социальной сети включенным и без присмотра. Обдумывать, что ты пересылаешь одноклассникам. Взвешивать риски, потому что нередко бывают ситуации, когда даже казалось бы надежные друзья обманывают и пересылают нежелаемые фотографии или информацию другим лицам. Такие ситуации для молодых людей очень болезненны и их сложно пережить".

Советы экспертов Kaspersky, как избежать кибермоббинга и правильно вести себя в подобных ситуациях.

1. Родители должны поговорить с ребенком о кибермоббинге. Ребенок должен знать, как вести себя в такой ситуации. Ребенку не надо стыдиться, он должен сразу же принять меры: рассказать родителям, учителям или специалисту (например, школьному психологу).

2. Мир технологий развивается очень быстро, поэтому родители должны следить за мобильными устройствами детей и поведением детей в сети.

3. Ограничьте количество информации и личных фотографий, которыми делится ваш ребенок. Убедитесь, что он понимает, как создать надежные пароли и регулярно их менять.

4. Ребенок, который страдает от кибермоббинга, выглядит так же, как и любой другой ребенок — он часто не хочет обсуждать произошедшее за день. Однако будьте начеку: потеря интереса к любимым занятиям, необъяснимое снижение оценок, пропущенные занятия, симптомы депрессии, изменения в сне и привычках питания, и особенно, внезапная потеря интереса к использованию компьютера или тенденция волноваться после использования телефона может указать на агрессию, направленную на ребенка в школе или интернете. В ситуации, когда ребенок — агрессор, можно наблюдать приступы злости, если вы не разрешаете использовать компьютер или телефон.

5. В случае кибермоббинга ситуацию надо спокойно и без обвинений обсудить с ребенком.

6. Сохраните все записи, сообщения и переписку с агрессором, сделайте скриншоты или фотографии в телефоне, запишите время, даты и другую важную информацию. Передайте информацию в администрацию школы и подумайте о возможности привлечь полицию.

7. Заблокируйте агрессора в социальных сетях и э-почте.

8. Свяжитесь с Drossinternets.lv, чтобы получить помощь и стереть размещенную в интернете информацию о ребенке, свяжитесь с командой поддержки конкретной социальной сети. Это особенно важно, если опубликованы компрометирующие фотографии, к примеру, фотографии обнаженного тела.

9. Нередко жертвы пытаются бороться с агрессором и сами становятся такими же. Однако такой подход только затягивает и обостряет ситуацию. Говорите детям об уважении к чувствам других и конфиденциальности в интернете. Скажите ребенку, что вы понимаете его желание отомстить, но в долгосрочной перспективе лучше всего просто не ввязываться в такие ситуации.