Что такое Монтессори? Восемь самых популярных заблуждений

Педагогика Монтессори явление не новое, но популярное. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Марии Монтессори — основательницы метода, итальянского врача и педагога. В честь знаменательной годовщины руководитель студии детского развития Montessori Studija Алина Лебедева решила развенчать восемь самых популярных заблуждений об известном педагогическом подходе.

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Заблуждение первое: Монтессори — это пересыпания и переливания для маленьких детей





На самом деле Монтессори педагогика предусматривает обучение детей в возрасте от 0 до 16 лет. Хотя наибольшую популярность приобрели именно детские сады Монтессори, по всему миру также есть школы, работающие по этой методике. В Латвии несколько таких начальных школ, а в других странах мира есть школы до шестого и даже до девятого класса.

Один из важнейших принципов педагогики Монтессори — это подготовленная среда. Это значит, что в открытом доступе есть обучающие материалы, созданные для получения ребенком всевозможных навыков и знаний.

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Уже в дошкольной среде, помимо материалов для чтения, письма и развития математических навыков, есть материалы, знакомящие детей с основами таких дисциплин как география, биология, история и астрономия.

Школьная же Монтессори среда содержит в себе материалы на тему всех правил родной речи, всех математических формул, правил проведения различных экспериментов и остальных аспектов школьной программы.

Заблуждение второе: Монтессори — это метод для детей, отстающих в развитии



Хотя это заблуждение родилось не на пустом месте, оно не отражает реальность.

Первая причина возникновения заблуждения в том, что Мария Монтессори начала апробацию своей методики работая с детками, у которых была задержка развития. Поскольку результаты обучения превзошли самые смелые ожидания, итальянский педагог решила начать работу со здоровыми детьми, чему и посвятила свои дальнейшие годы.

Вторая причина этого заблуждения — логопеды и неврологи часто рекомендуют Монтессори занятия детям, имеющим недостаточно развитую речь или другие нарушения. Да, действительно, этот метод с успехом применяется как терапевтический — для стимуляции речевых, интеллектуальных и социальных навыков.

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Но, при все при этом, наибольшее распространение метод Монтессори получил именно как метод альтернативного дошкольного и школьного образования. Универсальность метода в том, что в одной группе могут обучаться как детки с трудностями в обучении, так и одаренные дети. Поскольку каждый учится по индивидуальной программе, первым не нужно успевать за вторыми, а вторым — жать первых. Можно с уверенностью заявить, что метод Монтессори подходит всем детям независимо от степени их одаренности.

Заблуждение третье: Монтессори значит, что дети делают, что хотят



Это утверждение также далеко от правды. Во-первых, свобода выбора это скорее цель Монтессори педагогики, чем ее средство. Перед тем, как для ребенка наступает свобода выбора, педагог ведет долгую и основательную подготовительную работу. О полноценной свободе выборе можно говорить только тогда, когда ребенок уже знаком со всеми доступными ему развивающими пособиями, которые подходят для его возраста. А также тогда, когда навыки концентрации внимания и волевые качества ребенка развиты настолько, что позволяют ему доводить начатое до конца, вместо того, чтобы хаотично переходить от одного к другому. Подробно о развитии навыков концентрации можете прочитать в этой статье.

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Даже после наступления способности самостоятельно и осознанно выбирать занятие, вседозволенность не начинается. В группах Монтессори очень четкие правила, главное из которых: на занятии ребенок должен учиться, то есть продуктивно работать с пособиями, будь то пособия математические, языковые, или практические. И далеко не всегда материал выбирает ребенок. Степень активности ребенка в выборе, как уже было упомянуто, зависит от степени его готовности. На индивидуальных занятиях, целью которых является развитие определенных навыков, педагог зачастую использует более директивный стиль обучения.

Но самая большая хитрость метода в том, что даже при полной свободе выбора ребенка, он все же выбирает из того, что для него подготовил педагог. В Монтессори-среде нет бессмысленных материалов. Каждый из них ведет к выработке одного или многих навыков или к получению знаний. Не ребенок формирует развивающую среду. Этим занимается педагог, который как нельзя лучше знает, какие вещи нужны ребенку для развития.

Заблуждение четвертое: Педагогика Монтессори не обеспечивает выполнение требований обязательной программы обучения



Хотя обучение в Монтессори-среде идет нестандартным образом, все же результаты этого обучения достигают всех государственных стандартов. В дошкольных группах Монтессори дети учатся читать и писать, тренируют математические навыки, и зачастую знают и умеют гораздо больше своих сверстников.

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В школах Монтессори дети также проходят всю обычную школьную программу. Просто они делают это по-другому — каждый ребенок учится по индивидуальной программе. Кому-то требуется больше времени, чтобы закрепить математические навыки, кому-то наоборот, уже интересно заниматься более сложными вычислениями. В результате каждый ребенок достигает своего максимума, будь то одаренный ребенок, или ребенок, у которого какие-либо способности развиты меньше.

Заблуждение пятое: После Монтессори садика ребенок не сможет успешно учиться в обычной школе



Многие родители искренне верят в это утверждение. Данное заблуждение основано на двух предыдущих. Если ребенок делает, что хочет и учится не по программе, как же он сможет успешно включиться в школьное образование? Мы уже объяснили, что ребенок осваивает программу и учится ничуть ни меньше и не хуже. Подготовка к школе по методу Монтессори дает даже лучшие результаты по сравнению с традиционными видами обучения.

Во-первых, педагогика Монтессори подразумевает, что ребенок начинает готовиться к школе с четырех, или даже с трех лет. Он постепенно готовит руку к письму, начинает изучать цифры и буквы, и, что самое важное — он развивает ключевые навыки — навык концентрации внимания и навык учиться самостоятельно. Именно этих навыков в большинстве случаев не хватает новоиспеченным первоклассникам.

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Во-вторых, многие вещи, которые в традиционной системе ребенок начинает изучать только в школе, в системе Монтессори он начинает изучать еще до первого класса. С помощью увлекательных Монтессори-материалов дети знакомятся с основами географии, истории и астрономии, учатся складывать и отнимать многозначные числа, тренируются в умножении. Хотя все это не понадобится им сразу в первом классе, но встретив впоследствии эти задачи в школьной программе, они не будут казаться ребенку чем-то диким и незнакомым. Наш мозг устроен таким образом, что нам проще всего изучать то, о чем мы уже хоть немного знаем. Именно поэтому мы сеем семена таких сложных дисциплин в пытливые и впитывающие умы дошкольников.

Заблуждение шестое: Монтессори не развивает творческий потенциал ребенка



Это заблуждение поддерживают люди, которые знакомы с методом Монтессори лишь поверхностно. Большинство материалов Монтессори имеют очень четкий алгоритм работы. Но есть и такие пособия, основная задача которых — именно поиск творческих решений. В основном это сенсорные материалы. Например, розовая башня и коричневая лестница. Комбинируя их, ребенок может создавать неповторимые и гармоничные конструкции. Таким же образом дети работают и с цветными цилиндрами — ребенок занимается творческим поиском и совершает свои открытия. Развитию творческого потенциала способствует также материал для подготовки руки к письму — "металлические вкладыши". Ребенок комбинирует разнообразные формы и цвета, создавая неповторимые композиции.

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В плане создания творческих работ педагогика Монтессори идет далеко впереди традиционного обучения. Детям не предлагается создавать работы по шаблону, как это делают в обычных детских садах и школах, где все рисуют одинаковую морковку или лепят из пластилина одинакового снеговика. В Монтессори-среде учитель знакомит ребенка с техникой, например, техникой аппликации, и иногда для вдохновения демонстрирует процесс своей работы. Именно процесс, а не результат. Весь процесс, начиная от принятия решения, что он хочет создать. В результате ребенок не только осваивает техническую сторону создания творческих работ, но и учится креативности, творческому воплощению возникшей идеи или импульса.

Можно с уверенностью заявить, что метод Монтессори способствует развитию не только левого, то есть рационального, но и правого, то есть творческого, полушария мозга.

Заблуждение седьмое: в группах Монтессори не развиваются навыки сотрудничества



Хотя дети в Монтессори-среде много занимаются индивидуально, сотрудничество в группах не только не исключается, но и приветствуется.

Залог продуктивного сотрудничества — это готовность и умение ребенка заниматься самостоятельно. У ребенка, который еще не умеет решать поставленные задачи и самостоятельно справляться с трудностями, взаимодействие со сверстниками скорее превратится в хаотичную игру, чем в продуктивную совместную деятельность.

Детям в возрасте 4 лет обычно уже удается перейти к навыкам полноценной общей работы, будь то совместное складывание слов из букв, раскладывание животных по континентам, или любая другая знакомая и понятная деятельность.

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Более того, большие традиционные разновозрастные группы Монтессори, какие обычно существуют в детских садах и школах, целиком и полностью построены на сотрудничестве. Старшие дети помогают младшим, более успешные обучают менее успешных, дети свободно собираются в кружки по интересам. В такой Монтессори-среде сотрудничества гораздо больше, и оно гораздо качественней, чем в обычном учебном заведении.

Заблуждение восьмое: Монтессори — не более, чем модная тенденция



Вернемся к написанному во введении к этой статье. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения основателя метода — Марии Монтессори. А самой методике в этом году уже более ста лет. Назвать это "всего лишь модной тенденцией" невозможно хотя бы потому, что эта проверенная временем традиция, в эффективности которой убеждается все больше педагогов и родителей.

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Традиционное образование заимствует многие принципы и отдельные пособия Монтессори. В свою очередь кабинеты современных логопедов уже давно оборудованы Монтессори-материалами на развитие речи и мелкой моторики.