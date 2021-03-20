Каждый пятый задумывался о суициде: как помочь подросткам пережить пандемию Covid-19

Предположения, которыми осторожно делились в первые месяцы пандемии Covid-19 специалисты, начинают сбываться: число детей, которым за последний год требовалась психоэмоциональная помощь, неумолимо растет. При этом среди тех, кто обратился за поддержкой в Центр ресурсов для подростков, каждый пятый думал даже о самоубийстве. Но есть и хорошая новость: подростки готовы признавать наличие таких проблем и говорить о них. Главное, чтобы рядом был кто-то, кто смог вовремя выслушать и протянуть руку. Подробнее о ситуации в Латвии рассказывает журнал Ir.
Весной 2020 года еще никто не знал, как долго продлится пандемия, ограничения и дистанционное обучение. Но вот позади год и есть статистика, которая красноречиво показывает, что в 2020-м выросло и число тех детей, которым требовалась психоэмоциональная помощь, и их средний возраст. Если до пандемии в 2019 году в стационаре Клиники психиатрии Детской больницы неотложная помощь понадобилась 147 детям, то в прошлом году — уже 184. Большинство из них — 163 — были в возрасте от 11 до 18 лет.
В больнице Gintermuiža в Елгаве, где психиатрическую помощь оказывают также детям, число помещенных в стационар подростков выросло с 277 (2019 год) до 313 (2020 год). Аналогичная тенденция зафиксирована в Даугавпилсской психоневрологической больнице — в 2019 году в стационаре находилось 164 подростка, в прошлом году — 178.
По словам детского психиатра Никиты Безбородова, в стационар обычно попадают самые неотложные, тяжелые случаи. До 2019-го помощь требовалась безотлагательно в среднем в год третьей части пациентов, а в прошлом году уже больше половине детей. Их средний возраст — 15 лет. Клиника психиатрии Детской больницы условно разделена на две части: для маленьких детей и детей постарше. Однако с осени в стационаре находятся в основном подростки. Еще одно изменение — к настоящему моменту на четыре дня увеличилась средняя продолжительность лечения в стационаре (в среднем подростки проводят там две недели).
Число амбулаторных визитов в Клинику психиатрии тоже существенно выросло — почти на полторы тысячи: в прошлом году с психиатром или наркологом консультировались 5382 ребенка, из них 60% — подростки.
О том, что молодым людям сейчас приходится нелегко, свидетельствуют также данные Центра ресурсов для подростков. До пандемии в среднем его специалисты получали 100 заявок с просьбой оказать помощь, однако в январе этого года таких было 145, в феврале уже 183. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, спрос на помощь психолога вырос примерно на 20%.
У большинства молодых людей (66%), которые обратились в Центр ресурсов для подростков, констатированы психоэмоциональные трудности или симптомы депрессии, у 40% — повышенная тревожность, у 21% — поведение, направленное на причинение боли самому себе, что увеличивает риск совершения суицида. Каждый пятый из этих подростков (22%) признался, что думал о самоубийстве или даже пробовал эту идею реализовать.
Почему возникли проблемы
Ситуация усугубилась осенью 2020 года, когда в школах из-за эпидемиологической ситуации возобновилось дистанционное обучение. С этого момента подростки все чаще говорят об усталости, тревожности, неспособности концентрироваться, а также о том, как им надоел экран компьютера и разногласия в семье, перечисляет психолог Центра ресурсов для подростков Эмилс Удрис.
Детский психиатр Никита Безбородов подчеркивает, что в настоящий момент в обществе в целом царит высокий уровень тревоги. Никто не знает, насколько стремительно будет распространяться новая разновидность Covid-19, какие решения относительно новых ограничений примет правительство, когда получим вакцины. "Это нормальная психологическая реакция — неизвестность и неопределенность повышает тревогу", — объясняет Н. Безбородов.
Взрослым проще справляться с трудностями, поскольку у них созрела часть мозга, отвечающая за регуляцию эмоций и поведения, и у них есть жизненный опыт, который позволяет задействовать механизмы контроля. Маленькие дети напрямую зависят от семьи — чем лучше семья переживает этот кризис, тем лучше в ней чувствуют себя дети. В свою очередь подростки находятся в другой ситуации — у них часть мозга, отвечающая за регуляцию эмоций, еще не созрела, при этом они достигли этапа развития, когда необходимо психологически отделиться от родителей, то есть, их эмоциональное равновесие больше не зависит только от атмосферы дома.
Большую роль в подростковые годы играет также принадлежность к какой-то группе, поскольку это помогает экспериментировать со своим имиджем и формировать свою идентичность, напоминает Э. Удрис. Однако в нынешних условиях ограничения мешают и отделиться от родителей, и встречаться с друзьями.
Также в этом возрасте важна организованная среда. "Школьная жизнь создавала структуру жизни, были события, которые повторялись с определенной регулярностью, в школе можно было социализироваться, общаться", — указывает Н. Безбородов. Поэтому отсутствие школьной жизни в привычном ее понимании является еще одной причиной, способствующей эмоциональной чувствительности.
Как помочь подростку
Специалисты призывают родителей ослабить хватку и не стараться всеми силами оградить ребенка от гаджетов, потому что сейчас они позволяют общаться, участвовать в разных мероприятиях, создавать видеоклипы, обрабатывать фотографии, учиться чему-то новому. Но, конечно, вы должны знать, что именно делает ваш подросток в компьютере или телефоне, только собирайте информацию в дружественном тоне, не будьте слишком назойливы и настойчивы.
Не отпускайте ситуацию на самотек — контролируйте происходящее. Если вы видите, что с ребенком что-то не так (не справляется со своими повседневными обязанностями, ухудшилась успеваемость, потерялся интерес что-то либо делать, резко изменилось поведение), что его что-то беспокоит, поговорите с ним, хотя бы озвучьте свои чувства, мысли, выразите свою поддержку, чтобы подросток знал и чувствовал, что о нем заботятся, что он нужен.
Если подросток чем-то интересуется, это очень хорошо. Поддерживайте в нем это увлечение!
Проводите время вместе (смотрите фильмы, пеките пироги и т.д.) — подросток будет чувствовать связь с семьей, что тоже является существенной опорой под ногами.
Очень важно мотивировать молодых людей выходить на улицу — на прогулку, пробежку и т.д. Из-за повышенной тревожности некоторые настолько замыкаются в себе, что выйти куда-то для них становится настоящим вызовом, отмечает Э. Удрис, добавляя, что если уж выходят, то очень быстро ощущают улучшение — становится даже физически легче дышать.
Если же ничего не помогает, то детский психиатр Никита Безбородов советует обратиться к семейному врачу. В ближайшее время медики получат рекомендации, в какой ситуации пациенту требуется дать направление к клиническому психологу или психиатру. Планируется, что с 1 апреля будут оплачиваться консультации у психолога, если у вас было направление от семейного врача.
В Детской больнице тоже готовы оказывать помощь: если она нужна как можно быстрее, то подросток получит ее в течение 7 дней, если же проблема не требует незамедлительного решения, то первая консультация будет предоставлена в течение месяца.
Наблюдайте за своими детьми и разговаривайте с ними, чтобы они чувствовали себя любимыми и нужными.