Каждый пятый задумывался о суициде: как помочь подросткам пережить пандемию Covid-19

Предположения, которыми осторожно делились в первые месяцы пандемии Covid-19 специалисты, начинают сбываться: число детей, которым за последний год требовалась психоэмоциональная помощь, неумолимо растет. При этом среди тех, кто обратился за поддержкой в Центр ресурсов для подростков, каждый пятый думал даже о самоубийстве. Но есть и хорошая новость: подростки готовы признавать наличие таких проблем и говорить о них. Главное, чтобы рядом был кто-то, кто смог вовремя выслушать и протянуть руку. Подробнее о ситуации в Латвии рассказывает журнал Ir.

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Весной 2020 года еще никто не знал, как долго продлится пандемия, ограничения и дистанционное обучение. Но вот позади год и есть статистика, которая красноречиво показывает, что в 2020-м выросло и число тех детей, которым требовалась психоэмоциональная помощь, и их средний возраст. Если до пандемии в 2019 году в стационаре Клиники психиатрии Детской больницы неотложная помощь понадобилась 147 детям, то в прошлом году — уже 184. Большинство из них — 163 — были в возрасте от 11 до 18 лет.

В больнице Gintermuiža в Елгаве, где психиатрическую помощь оказывают также детям, число помещенных в стационар подростков выросло с 277 (2019 год) до 313 (2020 год). Аналогичная тенденция зафиксирована в Даугавпилсской психоневрологической больнице — в 2019 году в стационаре находилось 164 подростка, в прошлом году — 178.

По словам детского психиатра Никиты Безбородова, в стационар обычно попадают самые неотложные, тяжелые случаи. До 2019-го помощь требовалась безотлагательно в среднем в год третьей части пациентов, а в прошлом году уже больше половине детей. Их средний возраст — 15 лет. Клиника психиатрии Детской больницы условно разделена на две части: для маленьких детей и детей постарше. Однако с осени в стационаре находятся в основном подростки. Еще одно изменение — к настоящему моменту на четыре дня увеличилась средняя продолжительность лечения в стационаре (в среднем подростки проводят там две недели).

Число амбулаторных визитов в Клинику психиатрии тоже существенно выросло — почти на полторы тысячи: в прошлом году с психиатром или наркологом консультировались 5382 ребенка, из них 60% — подростки.

О том, что молодым людям сейчас приходится нелегко, свидетельствуют также данные Центра ресурсов для подростков. До пандемии в среднем его специалисты получали 100 заявок с просьбой оказать помощь, однако в январе этого года таких было 145, в феврале уже 183. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, спрос на помощь психолога вырос примерно на 20%.