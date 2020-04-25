Колбаса, медведь и ракушка. Почему важно развивать речь и как это делать, расширяя словарный запас

Речь — это умение, которым владеет только человек. От того, насколько хорошо она развита, зависит способность общаться, выражать мысли и потребности, добиваться успеха и строить отношения. Один из ключевых моментов в этом процессе — расширение словарного запаса. О том, почему это важно делать и как могут помочь родители, DELFI Woman рассказывает магистр образовательных наук, руководитель студии детского развития Montessori studija Алина Лебедева.

Навык речи не врожденный — человек осваивает его в раннем возрасте. Развитие речи напрямую связано с развитием интеллекта, ведь человек думает на том языке, на котором говорит, поэтому в дошкольном возрасте этому отводится особое внимание. Развитие речи включает в себя сумму следующих навыков: произношение звуков, словарный запас, фразовая речь, грамматический строй, звуковой анализ слов и связная речь.

Словарь человека

Словарный запас — это суммарное количество слов, которыми владеет человек. Разделяют пассивный и активный словарные запасы. Первый всегда больше последнего. Пассивный словарь — это те слова, которые человек знает, но либо использует крайне редко, либо не использует. Активный словарный запас, соответственно, это те слова, которые человек использует в речи постоянно.

Словарный запас ребенка в первые годы жизни стремительно растет. При нормальном развитии:

ребенок в возрасте одного года знает 5—9 слов

знает 5—9 слов к полутора годам запас увеличивается примерно до 30

годам запас увеличивается примерно до 30 в два года ребенок уже знает 100—200 слов,

года ребенок уже знает 100—200 слов, в три года количество близко к 1000,

года количество близко к 1000, в четыре года — от 1500 до 2000 слов,

года — от 1500 до 2000 слов, в пять лет — более 2000 слов,

лет — более 2000 слов, к шести-семи годам — порядка 3000 слов (индивидуальные различия в этом возрасте могут быть существенными).

Развитие словарного запаса происходит и дальше. К моменту выпуска из школы подросток знает примерно 50-70 тысяч слов. У людей с высшим образованием это число больше — оно достигает 80-86 тысяч. До достижения среднего возраста человек узнает в среднем 3 новых слова в день. После 45 лет словарный запас человека практически не меняется, а после 55 лет у людей, не продолжающих образование, он снижается. Активный словарный запас взрослого человека это 10-12 тысяч слов, которые он употребляет в устной речи, и примерно 20-24 тысячи слов в письменной.

Как мы видим, развитие речи на протяжении жизни происходит неравномерно. Мария Монтессори говорила о том, что в жизни ребенка есть сензитивные фазы. Это такие периоды, когда ребенок учится чему-либо с легкостью, не прилагая никаких усилий. Каждый из этих периодов заканчивается, и тогда ребенку приходится прикладывать массу усилий, чтобы освоить тот же навык. Один из них — период языка, он длится от рождения до 6 лет.

С самого рождения ребенок прислушивается к речи близких людей и, словно губка, впитывает особенности построения предложений, речевые обороты, интонации. Выученный таким образом родной язык станет его основным языком. Ни на одном из языков, которые выучит впоследствии, человек не будет говорить с такой легкостью.

Словарный запас ребенка, сначала пассивный, а затем активный, стремительно растет до шести лет. Грамматические структуры ребенок также осваивает неосознанно, без усилий. Правильно сформулировать предложение или вопрос дети могут задолго до изучения грамматики в школе.