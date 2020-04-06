Это происходит не в один момент, не по одной-единственной причине. В каком-то смысле часто в этом нет ничего неожиданного – так говорит о случаях подросткового суицида детский психиатр Детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Его не удивляют результаты недавнего исследования, которые, возможно, поразили бы широкую общественность. 15,7% (11,7% мальчиков и 19,4% девочек) респондентов-подростков в рамках анонимного анкетирования отметили, что задумывались о самоубийстве, а 8,2% (5,9% мальчиков и 10,2% девочек) – что предпринимали попытки самоубийства.

"Эти показатели очень реальны, они отвечают показателям и в других странах мира. Скорее всего, о большей части этих случаев так никто и не узнал, они не дошли до родителей подростков", – допускает Безбородов.

Несколько месяцев назад специалист по общественному здоровью и продекан Факультета общественного здоровья и социального благополучия Рижского университета им. П. Страдиня Томс Пулманис защитил промоционную работу "Факторы, связанные с суицидальным поведением среди подростков в Латвии". С исследованием можно ознакомиться здесь. В отличие от многих стран, в Латвии данный фактор риска с научной точки зрения до этого был исследован недостаточно.

Хорошая новость состоит в том, что количество детских и подростковых самоубийств в Латвии в последние годы снизилось. В течение десяти лет – с 2008 по 2018 год, судя по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, было зафиксировано 43 случая. Если разделить этот период на две части, то окажется, что с 2008 по 2012 год было зафиксировано 28 случаев, а с 2013 по 2018 – 17. Данные за прошлый год еще не обобщены, однако в 2018 году самоубийства совершили двое подростков. "Я считаю, что единственное число, которое должно появляться в графе совершенных подростками самоубийств – ноль, так как ответственность за это по большей части лежит на плечах взрослых. Это зов подростка о помощи", – говорит Пулманис.

Как на эмоциональном состоянии подростков скажутся ограничения и домашняя самоизоляция, который мы вынуждены придерживаться из-за распространения инфекции Covid-19, можно будет понять только спустя некоторое время. Специалисты воздерживаются от предположений, однако они рассказали порталу DELFI о том, на что семье следует обратить внимание в поведении подростка, как определить, что он задумывается о самоубийстве и как необходимо действовать в этом случае.

Данные не врут?

Данные, которые были получены в рамках исследования, проведенного Пулманисом, свидетельствуют о том, что риски суицидального поведения подростков (мысли о самоубийстве, попытки самоубийства) серьезно возрастают, если в семье или среди ровесников были случаи или попытки самоубийства. Также фактором риска является домашнее насилие, издевательства со стороны ровесников и недостаток эмоциональной поддержки со стороны родителей и ровесников. Из индивидуальных факторов следует выделить высокий уровень депрессивных симптомов, заниженная самооценка, а также употребление вызывающих зависимость веществ. Его исследование основывается на опросе, проведенном в 2011 году, в котором участвовали 7716 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Возможно, наиболее поразительный показатель, отраженный в исследовании – 8,2% подростков, заполнивших анкеты, отметили, что пытались совершить самоубийство. "Эти проценты – не худший показатель в мире, но он может быть оценен как внушительный. Конечно, всегда остается вопрос о подростковой интерпретации: что он под этим понимает и что под этим подразумевает. Подросток может недостаточно глубоко анализировать свое желание умереть. Однако, если посмотреть на международные исследования, окажется, что подростки действительно очень часто сообщают о предпринятых попытках самоубийства", – объясняет Пулманис.