4000 евро из своего кармана за врачебную ошибку? Опыт Лины, добившейся компенсации за последствия родовой травмы

"У нас в Латвии медицина для беременных бесплатная, но как только ребенок рождается, никого не волнует, что будет с тобой и твоим здоровьем", — говорит Лина (имя изменено) о своем опыте родов.

Хотя роды прошли без серьезных осложнений, восстановление после них обошлось примерно в 4000 евро. У женщины было повреждение анального сфинктера, которое, если его вовремя не вылечить, чревато дополнительными осложнениями, в том числе недержанием кала. Примерно каждая 20-я женщина получает подобные травмы во время родов, но не всем удается добиться от государства возмещения расходов на лечение. Лине удалось.

Зашили за полчаса

Ребенок Лины родился в 2020 году в больнице в Огре. Беременность протекала идеально, поэтому Лина не сочла нужным подписывать контракт с акушеркой по своему выбору. Лина ходила на подготовительные курсы, а так как это были ее первые роды, то женщина верила, что все пройдет нормально — так, как должно. Лина доверяла больнице и была уверена, что там о ней и ребенке позаботятся самым надлежащим образом.

У Лины роды не наступили до 41 недели беременности, поэтому их пришлось стимулировать. Потуг не получилось, поэтому женщину уложили на живот и сделали эпизиотомию (разрез в паху), чтобы вытолкнуть ребенка наружу. Лина ранее слышала, что разрывы промежности не слишком серьезны, если выполняется эпизиотомия, но в ее случае все оказалось иначе.

После родов у нее были большие рваные раны, и гинеколог, который в то время был также заведующей родильным отделением Огрской больницы, сама их зашила в родильном зале в течение 20-30 минут, не отвезя женщину в операционную, и зашила без дополнительного освещения. Только позже Лина узнала, что такие глубокие разрывы должен зашивать хирург, специализирующийся на таких травмах, и это должно происходить в операционной с надлежащим оборудованием и освещением. После зашивания Лину посадили в инвалидную коляску и отвезли в палату. Женщина только потом узнала, что после таких ран нельзя сидеть.

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